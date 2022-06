Brand-Drama auf Mallorca um Kegelbrüder: Vier Deutsche aus U-Haft entlassen

Teilen

Das Dach der „Why not Mallorca“-Bar brannte lichterloh. © picture alliance/dpa | Clara Margais

Der Vorwurf gegen 13 deutsche Urlauber ist schwer: Sie sollen das Lokal „Why not Mallorca“ angezündet haben. Vor 19 Tagen wurde die Kegel-Gruppe verhaftet. Jetzt sind vier frei.

Palma – Brandstiftung, so lautet der Vorwurf gegen 13 deutsche Männer. Sie sollen mit Zigaretten ein Feuer im Lokal „Why not Mallorca“ verursacht haben. Die Männer gehören zu einem Kegelklub aus Münster und sind zwischen 24 und 29 Jahren alt.

Brandstiftung auf Mallorca: Vier Kegel-Brüder gegen Kaution frei

Seit fast drei Wochen sitzt die Kegel-Truppe in U-Haft. Jetzt sind vier Männer auf Kaution entlassen worden. Sie verließen das Gefängnis in der Hauptstadt Palma am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr, wie die Zeitung Diario de Mallorca und andere Regionalmedien unter Berufung auf Justizkreise der spanischen Insel berichtete. Angehörige in Deutschland sollen zuvor eine Kaution von 12.000 Euro überwiesen haben. Ihre Zimmer wären nicht zum Dach herausgegangen, an dem das Feuer ausbrach, berichtete die Mallorca Zeitung.

Nach Brand am Ballermann: Acht Kegelbrüder weiter auf Mallorca in U-Haft

Am Freitag wurde bereits einer der Verdächtigen ohne Auflagen freigelassen. Er hatte ein Alibi: zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes war er unter der Dusche.

Acht Beschuldigte müssen jedoch weiter in U-Haft bleiben. Der Richter lehnt eine Freilassung gegen Kaution ab. Wie lange die Ermittlungen dauern und ob es zu einer Anklage und zu einem Prozess kommt, war zunächst völlig unklar. U-Haft kann in Spanien Monate, aber auch bis zu vier Jahre dauern.

Mallorca: „Kegelbrüder“ im Gefängnis von deutschem Geistlichen besucht

Zwölf Mitglieder der Kegelgruppe aus Münster haben in der U-Haft auf Mallorca Besuch bekommen. Wie der WDR berichtet, waren zwei Seelsorgern und ein Vertreter des deutschen Konsulats bei den jungen Männern.

Der Anwalt der Deutschen hatte zuvor am Dienstag mitgeteilt, dass die Familien der Urlauber 500.000 Euro für die Solidarhaftung zusammengelegt hätten. Damit wollten die Tatverdächtigen ihre Kooperationsbereitschaft bekräftigen, erklärte Rechtsanwalt Anwalt Raban Funk. Die Summe hatte der spanische Untersuchungsrichter festgesetzt.

Was das Feuer auf Party-Hotel auf Mallorca Brandstiftung?

Das Feuer brach am 20. Mai gegen 3 Uhr Nachmittags auf einem Schilfdach einer Bar in der Calle Berga in s‘Arenal de Llucmajor aus. Von einem Hotelbalkon sollen die Deutschen brennende Kippen und Alkohol auf das Dach einer Bar am Ballermann geworfen haben. Das Schilfdach der Terrasse fing Feuer und zwei Bars, eine Wohnung und Teile eines Lokals wurden beschädigt. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau mussten wegen Rauchvergiftung und einer Schnittwunde am Fuß medizinisch versorgt werden, berichtete Diario de Mallorca. Die jungen Männer bestreiten, das Feuer gelegt zu haben.

Der Anwalt teilte mit, ein von der spanischen Ermittlungsbehörde in Auftrag gegebenes Gutachten zur Entstehung des Brandes liege noch nicht vor. Dieses Gutachten werde aber „weitere, objektiv entlastende Momente offenbaren“, schrieb der Anwalt. (ml/dpa)