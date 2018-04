Porsche rast auf Mallorca in Gruppe aus Bayern: Radfahrer stirbt nach Horror-Crash

Drei deutsche Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca schwer verletzt worden. Einer ist nun im Krankenhaus gestorben. Augenzeugen schildern grausame Details.

Update 09.49 Uhr: Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass einer der Radfahrer, der bei dem Unfall verletzt wurde, im Krankenhaus verstorben ist. Er erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das teilte der Generaldirektor der spanischen Verkehrsbehörde auf Twitter mit.

Fallecido uno de los ciclistas, de nacionalidad alemana, atropellados esta mañana en la isla de Mallorca. DEP. pic.twitter.com/kchciEuiDz — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 5. April 2018

Die 30-jährige Fahrerin des Porsche Cayenne, der in die Gruppe aus Fahrradfahrern gefahren war, soll laut Inselradio Mallorca unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben. Dies habe ein Schnelltest der Polizei ergeben. Das Ergebnis müsse aber noch von einem Labor in Madrid bestätigt werden.

Die Gruppe, die ein Trainingscamp auf der Ferieninsel absolviert hatte, stammt laut Inselradio Mallorca zu einem Großteil aus der bayrischen Stadt Immenstadt im Allgäu.

Erstmeldung vom 05. April

Palma de Mallorca - Der Unfall geschah am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf einer Landstraße in der Nähe von Capdepera im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel, als ein Auto eine aus 15 Sportlern bestehende Radfahrergruppe aus Deutschland überrollte, wie die Mallorca Zeitung, das Mallorca Magazin und andere Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die Ursache des Unfalls sei noch unbekannt. Laut Bild-Zeitung handelte es sich um einen Porsche Cayenne.

Der Zustand einer der drei Schwerverletzten sei „kritisch“, hieß es. Sechs der Sportler seien nur leicht verletzt worden, die restlichen sechs unversehrt davongekommen. Die Verletzten seien in verschiedene Krankenhäuser der Insel gebracht worden. Alle waren Teil eines Triathlon-Trainingscamps vom deutschen Veranstalter „Hannes Hawaii Tours“.

Mallorca-Unfall: Augenzeugen schildern grausame Szenen

Das Unfallfahrzeug sei von einer Spanierin gesteuert worden, die offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Zumindest lässt das ein erster Alkoholtest vermuten, wie die Bild-Zeitung berichtet. Von Medien zitierte Augenzeugen versicherten, die 30-Jährige habe zu keinem Zeitpunkt gebremst und sei mit voller Geschwindigkeit in die Gruppe gerast. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet und die Fahrerin zunächst in Gewahrsam genommen. Es werde geprüft, ob sie unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte, hieß es.

Vielleicht interessiert Sei auch das: Flugzeug nach Mallorca kehrt wegen defekter Tür um - Passagiere sitzen stundenlang fest

Woher die Gruppe der Radsportler in Deutschland stammt, wurde zunächst nicht bekannt. Die „Mallorca Zeitung“ schrieb aber, es handele sich um eine Gruppe von 30- bis 40-Jährigen, „die seit Jahren in derselben Besetzung auf die Insel“ komme, um an einem Trainingscamp teilzunehmen.

In der Bild-Zeitung berichtet der Kellner Juan Esteban über den Unfall. Er wurde auf seinem Fahrrad von dem Porsche überholt, der kurz danach in die Gruppe raste. Die Fahrerin habe seinen Angaben zufolge nicht einmal den Versuch eines Ausweichmannövers gemacht. Esteban: „Die Radfahrer waren nicht zu übersehen.“ Esteban war Ersthelfer, rief sofort die Ambulanz. „Alle hatten schwere Abschürfungen“, sagt er. Einer der Verletzten habe einen eingedrückten Hinterkopf gehabt, eine Frau einen offenen Schienbeinbruch. Die Fahrerin des Porsches blieb scheinbar unverletzt, stand aber unter Schock und weinte. „So etwas Schlimmes habe ich noch nie in meinem Leben gesehen“, sagt Esteban dem Blatt.

Lesen Sie zudem auch: Ballermann-Disco Mega-Park auf Mallorca muss Hälfte dichtmachen

dpa, mke