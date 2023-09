Einfallsreicher Trick sorgt für Aufsehen: Gäste in Mallorca-Hotel sollen nur noch vier Minuten duschen

Teilen

Eine Hotelkette auf Mallorca setzt einen Ansatz zum Wassersparen um. Durch Musik sollen Hotelgäste ihre Duschzeit auf vier Minuten beschränken. Die Reaktionen sind gemischt.

Mallorca – Die Hotelkette Barceló geht neue Wege in Sachen Nachhaltigkeit. Durch die Veröffentlichung einer speziellen Spotify-Playlist namens „Song 4 Showering“ sollen Gäste dazu ermutigt werden, ihre Duschzeit zu verkürzen und somit wertvolles Wasser zu sparen.

Spanien: Gäste in Mallorca-Hotel sollen nur noch vier Minuten duschen

Der Ansatz, den die Hotelkette verfolgt, ist in seiner Einfachheit bemerkenswert, doch gerade das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Strategie ist auf eine Playlist von 30 ausgewählten Liedern aufgebaut, die jeweils eine Laufzeit von etwa vier Minuten haben. Darüber berichtete die Mallorca Zeitung. Die Gäste sollen durch die Musik dazu ermutigt werden, ihre Duschzeit an die Länge dieser speziellen Lieder anzupassen. Indem Gäste den Wasserhahn abdrehen, wenn das Lied endet, wird ein fester Zeitrahmen für das Duschen vorgegeben, der sowohl ausreichend für die persönliche Hygiene als auch im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Hotels ist.

Was die musikalische Komponente betrifft, so bietet die Playlist eine breite Palette, die vielfältig ist. Sie trägt auf Spotify den Namen „Song 4 Showering“. Von lokalen spanischen Hits, die ein bisschen Urlaubsflair in die Duschkabine bringen, bis hin zu internationalen Chartstürmern, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Diese Vielfalt kann nicht nur das Duscherlebnis angenehmer gestalten, sondern auch dazu beitragen, dass die Gäste sich mit dem Thema Wassersparen auseinandersetzen, während sie gleichzeitig ihre Lieblingslieder genießen.

Ein Hotel auf Mallorca will die Duschzeit einschränken. © Michael Bihlmayer/Imago

Maßnahmen der Mallorca-Hotelkette über die Musik unter der Dusche hinaus

Aber die Spotify-Playlist ist nur der Anfang. Das Hotel hat auch in Durchflussreduzierer, Druckminderungsventile und Bewegungssensoren an Wasserhähnen investiert. Selbst die Wasserspeicher wurden optimiert und Systeme zur Wiederverwendung von Wasser wurden implementiert. Alle diese Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, den Wasserverbrauch drastisch zu reduzieren.

Was sagen Dusch-Experten und die Öffentlichkeit zum Konzept des Mallorca-Hotels?

Während das Barceló Hotel in Mallorca seine Gäste dazu anregt, nicht mehr als vier Minuten unter der Dusche zu verbringen, stellt sich die Frage, ob diese Zeit ausreicht, um den hygienischen Anforderungen zu entsprechen. Dr. med. Susanne Steinkraus, Fachärztin für Dermatologie, bringt in einem Interview auf 20min.ch Klarheit: „Sechs bis zehn Minuten sind ideal. Längeres Duschen kann den Fettsäureschutzmantel der Haut angreifen. Die Folge: Unsere Haut trocknet aus, es kann zu Rötungen, Juckreiz und sogar zu Ekzemen kommen.“ Ihr Berufskollege Dr. med. Ralf Merkert stimmt ihr zu: „Ein Duschvorgang von fünf bis zehn Minuten ist perfekt, um die Haut zu reinigen, sie aber gleichzeitig nicht zu überstrapazieren.“

In der Tat könnte es sich beim Wassersparen mehr als nur um eine ökologische Geste handeln; es könnte sich auch positiv auf unsere Haut auswirken. Neben der Duschdauer weisen Dermatologen auch darauf hin, dass die Häufigkeit des Duschens ebenfalls eine Rolle spielt, um die Hautgesundheit nicht zu beeinträchtigen.

Gemsichte Reaktionen auf Dusch-Regulierung in Mallorca-Hotel

Die Reaktionen auf Twitter fallen gemischt aus. Eine Userin schreibt: „Für 300 Euro pro Zimmer sollte man sich so lange duschen dürfen, wie man möchte. Anstatt dass der Kunde spart, sollte vielleicht der Unternehmer sparen ... Was man nicht alles hören muss“.



Ein anderer User postet ein GIF, in dem ein Mann hockend und gekrümmt in der Badewanne sitzt und versucht, sich mit einer kargen Menge Wasser zu säubern. Ob das Projekt von Erfolg gekrönt ist und wie viel Wasser schon eingespart wurde, darüber existieren noch keine Zahlen. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA antwortete Barceló bis Mittwochmittag (6. September) nicht.

Doch auch wenn man sich an alle Empfehlungen und Tipps hält: Es gibt acht Fehler, die fast alle schon einmal beim Duschen gemacht haben. (meka)