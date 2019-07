Horror für jungen Mallorca-Urlauber (19): Er wurde von zwei Männern vergewaltigt

Nach Vergewaltigung in Mülheim: „Er hat nichts Schlimmes getan“ - Mutter verteidigt ihren Sohn

In Mülheim an der Ruhr wurde eine 18-Jährige offenbar von mehreren Kindern und Jugendlichen vergewaltigt. Die Mutter eines Tatverdächtigen glaubt an die Unschuld ihres …