Mallorca-Brand: Acht „Kegelbrüder“ kommen auf Kaution frei - weil Richter im Urlaub war?

Das Restaurant „Why Not“ in der Nähe des Ballermanns auf Mallorca steht in Flammen. © 5vision/dpa

In den Fall der mutmaßlichen Brandstiftung von Ballermann-Urlaubern auf Mallorca kommt Bewegung. Die acht in Untersuchungshaft verbliebenen „Kegelbrüder“ kommen nun offenbar frei.

Palma de Mallorca - Im Mai fing die Ballermann-Bar „Why not Mallorca“ Feuer. Schnell fiel der Verdacht auf 13 deutsche Urlauber. Sie sollen fahrlässig oder mutwillig eine glühende Zigarettenkippe vom Hotelbalkon auf das Dach der Bar geschnippt haben, so der Vorwurf. Acht der 13 Ballermann-Reisenden saßen zuletzt noch in Untersuchungshaft in Spanien. Nun kommen auch sie offenbar frei, wie die Mallorca Zeitung (MZ) am Donnerstag berichtete. Möglicherweise spielte es eine Rolle, dass der zuständige Ermittlungsrichter im Urlaub war.

„Why not Mallorca“-Bar fängt Feuer: Verdacht auf Brandstiftung der Urlauber

Das Feuer brach am 20. Mai gegen 3 Uhr Nachmittags auf dem Schilfdach der „Why not Mallorca“-Bar aus. Der Vorwurf der Behörden lautet auf Brandstiftung. Demnach sollen die 13 Kegelbrüder einen glühenden Zigarettenstummel vom Hotelbalkon auf das Schilfdach geworfen haben. Dadurch habe das Dach Feuer gefangen, eine Wohnung, zwei Gaststätten und Teile eines Restaurants seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

Von den insgesamt 13 Mitgliedern eines Münsteraner Kegelclubs saßen zuletzt noch acht in spanischer Untersuchungshaft. Alle beteuern ihre Unschuld. Einer der „Kegelbrüder“ war bereits am Tag nach dem Brand ohne Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Er hatte nachweisen können, dass er zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers unter der Dusche war. Vier Tatverdächtige hatten das Gefängnis in Palma nach Kautions-Zahlungen in Höhe von jeweils 12.000 Euro nach rund zweieinhalb Wochen verlassen dürfen. Für die verbleibenden acht waren mehrere Anträge auf Freilassung gestellt worden, diese waren jedoch vom zuständigen Ermittlungsrichter alle abgelehnt worden - bislang.

Brand in Mallorca-Bar: In U-Haft verbleibende acht Ballermann-Urlauber kommen offenbar frei

Am Donnerstag (14. Juli) wurde bekannt, dass auch die acht noch in Untersuchungshaft sitzenden Kegelbrüder nun offenbar gegen eine Kaution von 12.000 Euro freikommen. Die Kaution sei bereits überwiesen worden, jetzt werde noch auf den Geldeingang auf dem Gerichtskonto gewartet. Die Staatsanwaltschaft hatte die Freilassung bereits befürwortet. Dem Bericht der MZ zufolge sollen sich die Anwälte der Kegelclub-Mitglieder beim Zeitpunkt ihrer Antragsstellung offenbar besonders geschickt angestellt haben.

Denn der bislang unnachgiebige Ermittlungsrichter ist offenbar in dieser Woche im Urlaub. Deshalb konnten die Anwälte die Freilassung bei einem anderen Richter beantragen, so der MZ-Bericht. Die Anwälte der Geschädigten hatten zuletzt einer Entlassung gegen Kaution zugestimmt. Indes sorgt nun ein anderes Thema am Ballermann für Aufruhr: Der Schlagersong „Layla“ war bei Volksfesten in Würzburg und Düsseldorf verboten worden, was eine deutschlandweite Debatte entfachte. Nun äußerten sich auch die Stars des Ballermann zur „Causa Layla“.