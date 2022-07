Folgt nun die Wende? Handyfoto soll Beweis für Unschuld von deutschen Kegelbrüdern sein

Von: Martina Lippl

Die Bar „Why Not Mallorca“ brannte im Mai völlig aus. © Clara Margais/dpa

Nach dem Brand einer Bar auf Mallorca sitzen acht deutsche Männer seit Wochen in Untersuchungshaft. Ein Foto soll jetzt die Kegelbrüder entlasten.

Palma de Mallorca – Neue Beweise sind nach dem Brand-Drama auf Mallorca aufgetaucht. Gibt es jetzt eine Wende im Fall der deutschen Kegelbrüder? Ein Handyfoto – das kurz vor dem Feuer entstanden sein soll, könnte die Männer entlasten. Es zeigt einen Mann, der sich über ein Geländer lehnt und offenbar eine Zigarette in der Hand hält. Der Mann befindet sich demnach direkt über dem in Brand geratenen Schilfdach. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, habe ein Anwalt der Kegelbrüder das Foto, das der MZ nach eigenen Angaben selbst vorliegt, dem Ermittlungsrichter präsentiert.

Mallorca: Nach Feuer in Bar sind acht Kegelbrüder weiter in U-Haft

Die Anwälte versuchen seit Wochen die acht noch einsitzenden Kegelbrüder freizubekommen. Der zuständige Ermittlungsrichter hat Anträge auf Freilassung auf Kaution wegen „maximaler Fluchtgefahr“ abgeschmettert.

Brandstiftung, so lautet der Vorwurf gegen die 13 deutschen Urlauber. Die Kegel-Truppe soll mit Zigaretten ein Feuer im Lokal „Why not Mallorca“ verursacht haben. Das Feuer brach am 20. Mai gegen 3 Uhr Nachmittags auf einem Schilfdach einer Bar in der Calle Berga in s‘Arenal de Llucmajor aus. Von einem Hotelbalkon sollen die Deutschen glühende Kippen und Alkohol auf das Dach einer Bar am Ballermann geworfen haben. Ein Gutachten der Guardia Civil belastet die Urlauber wohl schwer. Die jungen Männer bestreiten, das Feuer gelegt zu haben. Von den 13 festgenommenen Männern sind mittlerweile noch 8 inhaftiert.

Brand-Drama auf Mallorca: Handyfoto soll Beweis für Unschuld von deutschen Kegelbrüder sein

Mit dem Handyfoto will der Anwalt die Unschuld seiner Mandanten beweisen. Denn, der Mann, der sich mit der Zigarette über das Balkongeländer lehnt, ist kein Mitglied der Kegelgruppe. Auf dem Foto sind zwei Kegler sitzend auf dem Balkon des Hotels „Whala!Beach“ in El Arenal zu sehen. Auf dem Nachbarbalkon ist ein Mann im Hintergrund zu sehen, der über dem Geländer lehnt. Das Foto trägt den Zeitstempel „Freitag, 20. Mai 2022, 14.49 Uhr“ – also kurz vor dem Ausbruch des Feuers.

Kegelbrüder unschuldig? Kurz vor dem Brand soll jemand im Nachbarzimmer gewesen sein

Das Foto beweist nach Ansicht der Anwälte, dass sich zu diesem Zeitpunkt jemand im Zimmer 1202 sowie auf dem Balkon des „Whala!Beach“-Hotels aufhielt. Ein wichtiger Punkt, wie in der Mallorca Zeitung zu lesen ist: Laut Aussage eines Polizisten habe sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Hotelzimmer 1202 befunden. Dem hatten die Anwälte schon zuvor widersprochen. Computer-Daten von den Zimmerkarten des Hotels würden das beweisen. Die Tür des Hotelzimmers sei demnach um 14.47 von einer Person geöffnet worden. Es könnten also auch die Gäste des Hotelzimmer 1202 gewesen sein, die mit einer weggeworfenen Kippe den Brand verursachten.

Zudem gibt es offenbar weitere Unstimmigkeiten zum Brandgeschehen. Ein Brand-Experte äußerte vor Kurzem Zweifel an dem spanischen Brandgutachten. Spricht von einer sehr dünnen Beweislage. Ob die Anwälte beim Ermittlungsrichter diesmal Erfolg haben, wird sich zeigen. Inzwischen ist auch die Solidarhaftung von 500.000 Euro auf dem entsprechenden Gerichtskonto eingegangen. (ml)