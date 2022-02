Mallorca-Wahnsinn vor dem Start: Massive Lockerungen - Partytempel Megapark öffnet wohl noch vor Ostern

Von: Martina Lippl

Party auf Malle: Vor der Corona-Pandemie feierten Tausende im Megapark (Archivfoto) auf Mallorca. © imago

Mallorca bereitet sich auf die Sommersaison vor. Und es scheint sich auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen einiges zu tun. Der Magapark will wieder öffnen.

Palma de Mallorca - Auf der Balearen-Insel Mallorca geht es wieder los. Die Sommersaison 2022 steht an. Die Corona-Regeln wurden jetzt massiv gelockert. 3G-Regelung für Gastro, Veranstaltungen und Kultur aufgehoben. Auch der Ballermann erwacht zu neuem Leben.

Mallorca: Megapark - Partytempel auf Urlaubsinsel will wieder öffnen

Der Megapark will wieder öffnen. Eine Wiedereröffnung kündigte der Megapark Ende Januar an. „Freunde, es geht wieder los“, postete der Club. Ein paar Tage später suchte der Megapark schon Kellner und Barkeeper für die Saison 2022.

Wie die Bild erfahren haben will, soll die Großraumdiskothek bereits am 7. April wieder öffnen. Wann die offizielle Eröffnungsfeier stattfinden soll, stünde allerdings noch nicht fest. Ostern fällt dieses Jahr auf den 17. April. Dann dürften auch viele Urlauber auf der Insel sein.

Megapark auf Mallorca plant Comeback 2022

Vor der Corona-Pandemie haben Tausende im Megapark gefeiert. Der Club ist das größte Vergnügungslokal auf Mallorca und seit Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossen. Wegen der strengen Corona-Auflagen hatten die Betreiber in den vergangenen zwei Jahren auf eine Eröffnung verzichtet. Nun heißt es wieder Party machen!

Doch welche Hygiene-Regeln dann eingehalten werden müssen, ist zunächst unklar. In Bars und Restaurants wurde zwar an diesem Samstag (12. Februar) die 3G-Regelung aufgehoben, doch es gilt in Innenräumen immer noch eine Maskenpflicht. Diskos und Clubs dürfen seit Oktober 2021 auf Mallorca öffnen, doch die Kapazität ist auf 60 Prozent der erlaubten Gästezahl beschränkt. Tanzen ist zunächst nur mit Maske und Sicherheitsabstand von zwei Metern erlaubt.

Mallorca: Deutsche im Reisefieber

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie steht Mallorca bei vielen Deutschen als Reiseziel ganz oben auf der Liste. Die Nachfrage bei Reiseveranstaltern und Airlines ist groß, berichtet die Mallorca Zeitung. Die deutsche Tui steuert Mallorca seit Freitag (11. Februar) wieder mit Maschinen direkt aus Düsseldorf, Hannover und Frankfurt an. Auch Rayanair und Easyjet bauen ihre Verbindungen zum Flughafen Son Sant Joan aus. Hoteliers auf der Urlaubsinsel bereiten sich vor. Ein Viertel der Hotels sei geöffnet. Im März sollen weitere folgen. Ostern ist gut gebucht. Die Sommersaison 2022 auf Mallorca könnte historisch werden. (ml)