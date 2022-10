Nach Party auf Mallorca: Urlauberinnen droht offenbar 60.000 Euro Strafe

Von: Martina Lippl

Teilen

Mallorca: Hunderte Touristen feiern trotz strikter Corona-Regeln am Ballermann (Archivfoto 2021). Die Polizei muss eingreifen. © Chris Emil Janssen/imago

Die beliebte Urlaubsinsel Mallorca greift drakonisch durch. Zwei Deutschen Urlauber droht jetzt eine saftige Geldstrafe. Die beiden sollen Gäste auf einer Party in einer Millionärs-Villa gewesen sein.

Palma de Mallorca – Die Musik voll aufgedreht feierten Hunderte in einer Villa im Nobelviertel Son Vida auf Mallorca. Nachbarn alarmierten die Polizei. Jetzt sollen die etwa 114 Partygäste „exemplarisch“ 60.000 Euro pro Kopf zahlen. Darunter sind auch zwei deutsche Urlauberinnen, wie die Diario de Mallorca berichtet. Denn, die Sause fand im August 2021 statt – und zu diesem Zeitpunkt herrschten selbst auf der Partyinsel Mallorca strikte Corona-Regeln.

Mallorca: Urlauberinnen aus Deutschland droht 60.000 Euro Geldstrafe

Die lokale Polizei rückte am 21. August 2021 in den Frühmorgenstunden zum Anwesen mit dem großen Garten aus. Ein paar Partygästen gelang es wohl den Berichten zufolge, sich unbemerkt von dem Grundstück zu stehlen oder verstecken. Doch von 114 Personen nahm die Polizei in der besagten Nacht Name, Adresse und Anschrift auf. Illustere Namen Mallorcas sollen darunter gewesen sein.

Nach Ansicht der Regierung der Balearen handle es sich um einen schweren Verstoß, weil die erlaubte Teilnehmerzahl für private Feiern überschritten wurde. Deswegen wurde eine Geldstrafe von insgesamt 6,8 Millionen Euro verhängt. Das mag wohl auch mit den Partygästen aus Mallorcas High Society zusammenhängen, vermutet die Mallorca Zeitung.

Das Gesetz vom Juli 2020 sieht bei Corona-Verstößen Geldstrafen von bis 600.000 Euro vor. Die Betroffenen können jedoch gegen den Strafbefehl Einspruch einlegen und eventuell die Höhe der Strafe verringern. Anwälte sollen bereits eingeschalten worden sein, um die Akteneinsicht zu beantragen.

Bei der Villa handelte es sich um ein Ferienhaus, das auf dem Markt zum Mieten angeboten wurde. Bei dem Organisator der illegalen Party soll es sich laut Diario de Mallorca um einen Millionär handeln. Zunächst gebe es auch keine Hinweise darauf, dass die verbotene Party zu einem Corona-Ausbruch geführt habe, wie das schon bei anderen Partys der Fall gewesen wäre. Im Sommer 2021 waren auf Mallorca Clubs geschlossen. Feierwütige suchten andere Plätze, um sich zu treffen. Nach Aufhebung der Ausgangssperre auf Mallorca feierten auch Touristen und Einheimische Massenpartys am Ballermann. (ml)