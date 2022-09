Deutscher und Schweizer Tourist werden an Mallorca-Strand von Blitz erschlagen - Hilfe kommt zu spät

Von: Nadja Zinsmeister

Zwei Touristen kamen an einem Strand auf Mallorca ums Leben. (Symbolbild) © Imago

Auf Mallorca ereignete sich am Donnerstag ein tragischer Unfall. Zwei Touristen wurden während eines Strandaufenthaltes von einem Blitz erschlagen. Beide verstarben.

Mallorca - Zwei Touristen sind am Donnerstag auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca in Spanien bei einem tragischen Vorfall ums Leben gekommen. Die beiden Männer, ein Schweizer und ein Deutscher, wurden am Strand Cala Mesquida im Nordosten der Insel von einem Blitz getroffen. Dabei handelt es sich bereits um den zweiten tödlichen Unfall aufgrund eines Gewitters in kürzester Zeit. Erst zuletzt wurde ebenfalls im Nordosten Mallorcas ein Mädchen von einem Hagelkorn erschlagen.

Mallorca: Schweizer und Deutscher sterben bei Blitzeinschlag in Strand

Wie die Polizei gegenüber der spanischen Zeitung El País bestätigte, befanden sich die beiden Touristen mit einer Gruppe von weiteren Menschen am Strand, als ein Unwetter die Gegend heimsuchte. Der 65-jährige Schweizer sei von dem Blitz sofort getötet worden, der 52-jährige Deutsche hingegen schwerverletzt. Dann sei ein Rettungsschwimmer, der zu der Zeit im Dienst war, den beiden zu Hilfe geeilt. Er habe den Tod des Schweizers festgestellt, danach versucht, den deutschen Touristen zu reanimieren. Doch auch dieser erlag kurze Zeit darauf seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei habe nach ihrer Ankunft kurz in Betracht gezogen, den Strand nach dem Vorfall zu sperren. Dies sei aber letztendlich nicht mehr notwendig gewesen, da der Sturm sich relativ schnell wieder legte. Kurze Zeit zuvor hatte der staatliche meteorologische Dienst von Spanien gegen halb vier eine gelbe Warnstufe für die Gegend aufgrund aufziehender Gewitter und Regen ausgerufen. Während des Unwetters habe es zahlreiche Blitzeinschläge im Nordosten von Mallorca gegeben. (nz)

