Mallorca-Hausbesitzer kriegt horrende Strom-Rechnung für einen Monat - dabei war er gar nicht dort

Als ein Deutscher eine Stromrechnung von 1.412,08 Euro bekam, traute er seinen Augen nicht. Die Rechnung war für sein Haus auf Mallorca, dabei war er zu der Zeit gar nicht vor Ort.

Cala Ratjada - Europa steckt wegen des russischen Angriff-Krieges auf die Ukraine in einer Energiekrise. Überall explodieren die Preise für Strom und Gas. Ein Deutscher, der eine Zweithaus auf Mallorca hat, bekam nun auch eine horrende Stromrechnung. Laut der Rechnung soll er innerhalb von 29 Tagen 4.802 Kilowattstunden Strom verbraucht haben, die Quittung: 1.412,08 Euro müsse er an seinen Versorger Endesa zahlen.

Energiekrise: Deutscher Haus-Besitzer auf Mallorca bekommt horrende Strom-Rechnung

Doch der Mann konnte nicht fassen, was er da sah, wie er gegenüber dem Mallorca Magazin erzählte. „Ich habe ein Konto in Deutschland für die Mallorca-Finca. Als ich dort draufschaute, wunderte ich mich, als auf einmal so viel Geld fehlte.“ Sein Versorger aus Spanien hatte das Geld abgebucht.

Die Krux an der Geschichte: Er war zu dem angegebenen Zeitpunkt gar nicht auf der Insel. Und selbst wenn, hätte er ordentlich Strom ziehen müssen, auf eine solche Summe zu kommen. Das Magazin rechnet vor, dass er eine Klimaanlage 118 Tage rund um die Uhr hätte laufen lassen müssen.

Mallorca: Deutscher soll 1.412,08 Euro für Stromrechnung bezahlen, dabei war er gar nicht dort

Der Deutsche besitzt das Haus in Son Serra de Marina schon seit 22 Jahren. „Seit 2016 verbringe ich etwa sechs Monate im Jahr dort. Ich lebe bescheiden und habe weder Klimaanlage noch sonstige Stromfresser im Haus“, sagt er. Wenn er auf der Insel weilt, würden sich seine Stromrechnungen meistens auf 50 bis 60 Euro belaufen, sagte er zum Mallorca Magazin. Wenn er in Deutschland ist, würde er sogar die Sicherung ausschalten, dann liege der Verbrauch bei null. Dann zahle er eine Pauschale von etwa 17 bis 18 Euro an Endesa.

Nun sollte er aber die 1.412,08 Euro überweisen. Die Rechnung belief sich auf den Zeitraum vom 17. April bis 14. Mai. Er verließ die Insel aber schon am 14. April. Dass sich ein Hausbesetzer in seinem Heim gemütlich gemacht habe und für den Stromverbrauch verantwortlich sei, könne er ausschließen: „Ein Bekannter füttert die Katzen und schaut nach dem Rechten. Als ehemaliger Beamter habe ich zudem die Angewohnheit, die Zählerstände zu notieren.“ Bei seiner Rückkehr auf Mallorca stand auf seinem Zähler derselbe Punkt wie bei der Abreise.

Energiekrise: Deutscher Haus-Besitzer wird von Stromversorger abgekanzelt

Der Deutsche Haus-Besitzer ließ die Überweisung auf das Konto zurückgehen. „Zuerst habe ich die englischsprachige Hotline von Endesa kontaktiert. Die haben aber nur kurz im Computer nachgeschaut und gemeint, dass die Rechnung stimmt“, erzählte er dem Mallorca Magazin.

Als er dann wieder in Mallorca war, ging er persönlich in das Endesa-Büro in Muro. Allerdings ohne Erfolg: „Ich übersetzte meine Beschwerde auf Spanisch und versuchte es in Cala Ratjada.“ Dort wurde seine Beschwerde dann schließlich notiert. Außerdem wurde ihm eine Antwort innerhalb von sieben Tagen versprochen.

Mallorca: Magazin hilft deutschem Hausbesitzer - Versorger zieht Stromrechnung zurück

Doch Endesa erklärte die saftige Rechnung schon wieder für korrekt. „Ich fuhr erneut nach Cala Ratjada und habe die Dame damit konfrontiert. Sie meinte, dass eine Tochtergesellschaft die Zählerstände abliest und ich mich an diese wenden soll. Auf meinen Einwand, dass ich einen Vertrag mit Endesa habe, reagierte sie nicht.“ Ganze dreimal wurde der Betrag danach noch von seinem Konto abgebucht, jedes Mal ließ er das Geld zurückgehen. Deswegen hatte er sogar die Sorge, dass ihm der Strom abgestellt werde.

Erst mit Unterstützung durch das Mallorca Magazin, das bei der Pressestelle von Endesa anrief, konnte das Problem gelöst werden. „Die Zählerstände werden automatisch abgelesen. Da lag sicher ein Fehler vor“, erklärte ein Endesa-Sprecher. Der Stromversorger hat sich mittlerweile bei dem Deutschen entschuldigt und die Rechnung zurückgezogen. (md)