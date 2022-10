Verdruss für Mallorca-Urlauber: Wird das Bargeld bald knapp?

Von: Markus Hofstetter

Die Banken schließen immer mehr Filialen auf Mallorca, zum Ärger der Einheimischen. Doch auch Touristen könnte Ungemach drohen.

Palma - Die Banken machen in Deutschland immer mehr Filialen dicht, auch in München sorgen Schließungen immer wieder für Ärger. Ein Grund dafür ist, dass die Kunden ihre Geldgeschäfte online erledigen. Auch Spanien wird von dieser Entwicklung nicht verschont - und das trifft nicht nur die Einheimischen.

Filialschließungen auf Mallorca: Touristen droht Bargeldknappheit

Auf Mallorca könnten auch Urlauber, die sich seit diesem Jahr an Benimmregeln halten sollen, von den Filialschließungen betroffen werden. Da damit auch die Geldautomaten abgebaut werden, könnten sie vom Bargeldnachschub abgeschnitten werden. Wenn man nicht mit EC-Karte oder Smartphone bezahlen kann, kann das zu unschönen Situationen führen.

Auf Mallorca sind immer weniger Geldautomaten zu finden. © Bernd Feil/M.i.S./imago

Die Lage scheint dramatisch zu sein. Laut der Mallorca Zeitung haben die Finanzhäuser seit März 2020, beschleunigt durch die durch das Coronavirus ausgelöste Pandemie, rund ein Drittel der Filialen auf den Balearen geschlossen. Demnach gibt es auf den Inseln nur noch 460 Orte, an denen man Bargeld abheben kann.

Banken schließen Filialen auf Mallorca: Einwohner nehmen Entwicklung nicht klaglos hin

Betroffen ist auch Deià, in dessen Nähe auch ein Olivenöl-Wanderweg beginnt. Der Künstlerort mit knapp über 600 Einwohner ist ein beliebtes Ausflugsziel im Tramuntana-Gebirge im Nordwesten von Mallorca, das jedes Jahr von vielen Touristen besucht wird. Die Betroffenen müssen nun in einen der Nachbarorte fahren, um ihre Geldgeschäft abzuwickeln. Dazu müssen sie eine Fahrt von rund elf Kilometern auf sich nehmen.

Doch die Einwohner nehmen die Schließungen nicht klaglos hin. So schreibt Deiàs Bürgermeister Lluís Apesteguia in einem öffentlichen Brief: „Die Filialschließung schädigt Unternehmen und Privatpersonen“. Er ruft daher die betroffenen Gemeinden auf, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam gegen das Filialsterben zu protestieren. Auch die Gründung eines öffentlichen Geldinstituts, welches die Dörfer versorgt, wird nicht ausgeschlossen.

Mallorca: Banken schließen Filialen eher in Dörfern und ärmeren Stadtvierteln

Von den Filialschließungen auf den Balearen sollen eher Dörfer als Städte und in Städten eher ärmere als gutsituierte Stadtteile betroffen sein. Das berichtet die Mallorca Zeitung unter Berufung auf Diario de Mallorca. Dabei sollen in Palma de Mallorca laut der balearischen Verbraucherschutzorganisation Consubal allein in den vergangenen sieben Jahren die Zahl der Möglichkeiten zum Geldabheben um die Hälfe gesunken sein.