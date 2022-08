Mallorca-Urlaub wird teuer – Supermarkt-Preise ziehen an

Ein Hotel in Playa de Palma auf Mallorca, davor ein Supermarkt. Die Preise auf der spanischen Urlaubsinsel zogen zuletzt deutlich an (Archivbild, Juli 2022). © IMAGO/Hanno Bode

In nur sieben Monaten stiegen die Preise auf den Balearen um 35 Prozent. Besonders Grundnahrungsmittel wie Milch, Nudeln oder Reis verteuerten sich - und das nicht ohne Grund.

Mallorca - Ein Einkauf im Supermarkt ist auf Mallorca und den anderen Inseln der Balearen in den ersten sieben Monaten des Jahres um mehr als ein Drittel teurer geworden. Die Preise zogen in diesem Zeitraum um 34,7 Prozent an, wie die Verbraucherorganisation der Balearen, Consubal, am Montag mitteilte. Besonders Sonnenblumenöl, Eier, Milch oder Nudeln haben sich demnach offenbar verteuert. Die Erklärung lieferte Consubal gleich mit.

Bislang günstige Lebensmittel verteuern sich aufgrund gestiegener Nachfrage

In den ersten sieben Monaten des Jahres verteuerten sich Eier um 31 Prozent, Milch und Nudeln jeweils um 24 Prozent und Reis um 23 Prozent, wie die Verbraucherorganisation der Balearen bekanntgab. Bei Sonnenblumenöl müssen Verbraucher aktuell besonders tief in die Tasche greifen: Der Preis zog im um rund 75 Prozent an.

Durch die Inflation sei alles teurer geworden, erklärte der Leiter von Consubal, Alfonso Rodríguez, laut Mallorca Zeitung die Ergebnisse. Deshalb seien viele Familien auf billigere Produkte umgestiegen, „wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, das wesentlich günstiger ist als andere Öle“, so Rodríguez. „Wenn die Nachfrage so stark steigt, steigen aber wiederum die Preise“, erklärte der Consubal-Leiter das Dilemma.

Wie genau die Organisation die Preise ermittelt, ging aus dem Bericht nicht hervor. Die für die Balearen festgestellte Preissteigerung in den ersten sieben Monaten des Jahres liegt deutlich über dem europäischen und spanischen Durchschnitt. Die Inflation in der Eurozone betrug laut Statistikamt Eurostat im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat 8,9 Prozent - ein Rekordwert seit der Einführung des Euros als Buchgeld im Jahr 1999. Der Preisauftrieb bei Lebens- und Genussmitteln hatte sich von 8,9 auf 9,8 Prozent beschleunigt. In Spanien lag die jährliche Inflation im Juli indes bei 10,8 Prozent.

Situation könnte sich im Herbst und Winter weiter verschlimmern

Der Mallorca-Urlaub wird für Touristen demnach teurer und ein Ende ist noch nicht in Sicht: Der Consubal-Leiter geht davon aus, dass im Herbst und Winter die Zinsen für Hypotheken, sowie die Preise für Mieten und Strom steigen werden. Diese Preissteigerungen in Verbindung mit den bereits sehr hohen Energie- und Kraftstoffkosten seien auch für viele Familien auf Mallorca ein Problem. Denn besonders Eltern würden stark belastet, da sie bei Schulbeginn im September teure Unterrichtsmaterialien kaufen müssten, warnte Consubal.

Viele Menschen müssten beim Nahrungsmitteleinkauf wegen der gestiegenen Preise Abstriche bei der Qualität machen und sich stattdessen für günstige Produkte entscheiden. Das stelle ein Gesundheitsrisiko für die Verbraucher dar, so Consubal. Gute Spartipps scheinen in diesen Zeiten offenbar knapp. Consubal appellierte diesbezüglich „an den gesunden Menschenverstand“ und warnte Verbraucher davor, sich zu verschulden. Insbesondere von Schnell-Krediten sollen Konsumenten die Finger lassen, rät die Verbraucherorganisation.