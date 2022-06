Nächster Deutscher vor Mallorca ertrunken: Bereits zweiter Todesfall diese Woche

Von: Lukas Einkammerer

Badetote auf der Urlaubsinsel: Auf Mallorca kommt es vermehrt zu Todesfällen. © dpa/Clara Margais

Auf Mallorca ist erneut ein deutscher Urlauber ertrunken. In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren solcher Unglücken.

Palma - Im Urlaubsparadies Mallorca hat sich erneut ein tragisches Unglück ereignet. Am Freitagnachmittag ist ein deutscher Urlauber ertrunken. Besorgniserregend ist, dass es sich dabei keineswegs um den ersten solchen Todesfall diese Saison handelt.

Deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken: Strand Palmira bei Touristen sehr beliebt

Laut Angaben der Regionalzeitung Diario de Mallorca sowie weiterer Medien soll der Rentner am Freitagnachmittag vor Peguera, einer Stadt im Südwesten der hierzulande jeden Sommer sehr beliebten spanischen Mittelmeerinsel, ums Leben gekommen sein. Die deutsche Staatsbürgerschaft des Mannes, der Jahrgang 1940 gewesen sein soll, wurde der Deutschen Presse-Agentur im Anschluss von der örtlichen Polizei bestätigt.

Der Urlauber hielt sich Medienberichten zufolge vor seinem Tod zusammen mit seiner Frau und Tochter am Strand von Palmira, einem beliebten Touristenziel ungefähr 25 Kilometer westlich von Palma auf. Gegen 16 Uhr soll er von Rettungsschwimmern dann jedoch bewusstlos im Wasser treibend gefunden worden sein. Er wurde an Land gebracht, sämtliche Wiederbelebungsversuche scheiterten jedoch.

Deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken: Todesfälle häufen sich auf Urlaubsinsel

Alarmierend: In letzter Zeit häufen sich die Todesfälle auf der spanischen Urlaubsinsel. Der verunglückte Rentner ist bereits der zweite deutsche Badetote auf Mallorca innerhalb einer Woche. Am Montag kam ein weiterer älterer Mann im Südwesten der Insel an der Küste von Santa Ponça ums Leben und vergangenen Freitag ereignete sich ein ähnliches Unglück vor der Küste von Formentera, bei der ein 71-Jähriger ertrunken ist.

Auch in den Wochen zuvor soll es zu etlichen Todesfällen an den eifrig besuchten Stränden der Baleareninseln, zu denen neben Mallorca auch Menorca, Cabrera, Ibiza und Formentera gehören, gekommen sein. Wie die Mallorca-Zeitung informiert, soll es diese Saison auch sonst zu deutlich mehr Rettungen von Badegästen gekommen sein.

Um auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen, hatten am Freitag die Rettungsschwimmer auf Mallorca demonstriert. Neben symbolischen Leichensäcken und Holzkreuzen wurde auch mit Plakaten, auf denen Botschaften wie „Verlängerung des Dienstes - zu viele Tote außerhalb der Arbeitszeit“ zu lesen sind, nach mehr Geld, mehr Kollegen und eben auch einer Verlängerung der Strandaufsicht gefordert.

Und das zurecht. Schließlich dürften die Besucherzahlen auf Mallorca in der heißen Jahreszeit nur noch zunehmen. Und damit das extrem beliebte Urlaubsziel auch weiterhin ein sicherer Ort voller Sonnenschein und Entspannung bleibt, muss sich etwas ändern. (le/dpa)

