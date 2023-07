Mallorca: Wetterdienst ruft Alarmstufe Gelb aus – Phänomen Rigassa lässt Meerwasser blitzschnell ansteigen

Von: Eileen Kelpe

Die Temperaturen steigen wieder auf Mallorca, sodass der Wetterdienst die Warnstufe Gelb ausrief. Vor ein paar Tagen kam es auf der Insel sogar zu einem „Mini-Tsunami“

Porto Cristo – Das Wetter auf den Balearen macht zurzeit vielen Urlaubern einen Strich durch die Rechnung. Neben angriffslustigen Fischen, die die Badegäste verletzen, hat gerade für dieses Wochenende auch das Wetteramt Aemet die Warnstufe Gelb für Mallorca ausgerufen. Vor allem im Landesinneren soll es örtlich bis zu 37 Grad heiß werden. Anfang der Woche kam es auf Mallorca noch zu anderen ungewöhnlichen Wetterereignissen: Ein „Mini-Tsunami“ verscheuchte in Porto Cristo Gäste von Restaurantterrassen, wie unter anderem das Mallorca Magazin berichtete.

In Porto Cristo auf Mallorca soll sich Anfang der Woche ein „Mini-Tsunami“ ereignet haben. © IMAGO/Schoening

Warnstufe Gelb auf Mallorca: Temperaturen steigen im Landesinneren

Der Wetterdienst auf Mallorca Aemet warnt vor hohen Temperaturen, die im Landesinneren bei 36 Grad liegen und gelegentlich bis zu 37 Grad steigen können. Mit der ausgerufenen Warnstufe Gelb liegen die Temperaturen aber dennoch unter denen, die vor allem Mitte Juli gemessen wurden als der Wetterdienst in einigen Teilen sogar die Warnstufe Rot ausrufen musste: Die Temperaturen kletterten bis auf 43 Grad.

„Mini-Tsunamis“ auf Mallorca: Gäste werden von Restaurantterrasse verjagt

Anfang der Woche ereignete sich in Porto Cristo an der Ostküste der Balearen-Insel eine „Rigassa“. Ein „Mini-Tsunami“, der plötzlich das Meerwasser in wenigen Minuten auf 50 Zentimeter ansteigen und genauso schnell wieder absinken ließ. Durch die Überschwemmung wurden Gäste von den Restaurantterrassen verscheucht, berichtet das Mallorca Magazin.

Eine Frau kauft an einem heißen Sommertag eine Flasche Wasser. Der Wetterdienst auf Mallorca hat die Warnstufe Gelb ausgerufen. © Tomàs Moyà/EUROPA PRESS/dpa

Dieses Phänomen wird durch Luftdruckschwankungen verursacht, wodurch der Meeresspiegel plötzlich sinkt und wieder steigt. Laut Mallorca Magazin könnten solche Phänomene in den Küstenbereichen der Balearen auch in nächster Zeit vorkommen. Die letzte gefährliche Rigassa soll im Jahr 2006 im Hafen von Ciutadella registriert worden sein. (eike)

