Ex- Sichterheitsmann nimmt 30 Geiseln in Einkaufszentrum auf den Philippinen

In einem Einkaufszentrum auf den Philippinen gab ein Ex-Sicherheitsmann Schüsse ab und nahm 30 Personen als seine Geiseln. Der Grund ist wohl Ärger über eine Kündigung.

Ein ehemaliger Sicherheitsmann gab in einem philippinischen Einkaufszentrum Schüsse ab.

gab in einem ab. Er nahm 30 Personen als Geiseln .

. Wie am Montagmorgen bekannt wurde, werden Verhandlungen mit dem Tatverdächtigen geführt.

Manila - In einem Einkaufszentrum im Großraum der philippinischen Hauptstadt Manila kam es zu einer Geiselnahme. Ein ehemaliger Sicherheitsmann hat dort Schüsse abgegeben und nun etwa 30 Menschen in seiner Gewalt. Hunderte Besucher und Angestellte wurden daraufhin in Sicherheit gebracht. Wie ein örtlicher Polizeisprecher am Montag mitteilte, waren zuvor Schüsse aus der zweiten Etage zu hören.

Geiselnahme auf den Philippinen - 30 Personen in der Gewalt des Tatverdächtigen

Ein Sicherheitsmann befindet sich im Krankenhaus, er wurde bei dem Vorfall verletzt. Der vermutete Grund für die Geiselnahme: Nach Angeben des Bürgermeister der Stadt San Juan, Francisco Javier Zamora, soll der Tatverdächtige offenbar über die Kündigung seines früheren Arbeitsgebers verärgert gewesen sein. „Wir verhandeln mit dem Geiselnehmer“, sagte Zamora gegenüber dem Radiosender DZBB.

Einsatzkräfte riegelten das Einkaufszentrum ab und riefen die Menschen auf, sich von der Gegend fernzuhalten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Die Geiseln, die in einem Büro festgehalten wurden, sollen Angestellte sein.

Zu einer Geiselnahme kam es Mitte Januar vergangenen Jahres auch in einem Klinikum in Deggendorf. Der Geiselnehmer hatte eine Frau mit einem Messer bedroht.

Und auch im Raum Augsburg hatte im Dezember ein Mann in einem Wohnhaus fünf Personen stundenlang mit einem Messer bedroht. Doch der Tatvorwurf der Geiselnahme ließ sich nicht aufrechterhalten.

dpa,AFP,cia