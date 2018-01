Mann findet Foto von verstorbener Frau, das er nie sehen sollte

Kurz vor der ersten Krebs-Operation ließen sich John und Michelle noch standesamtlich trauen. Im Brautkleid sollte er sie nie zu Gesicht bekommen. Bis kurz nach ihrem Tod.

Chicago - Diagnose Krebs - Ein schwerer Schlag und eine Bewährungsprobe für jede Beziehung. Auch für John Polo und seine Freundin Michelle aus Chicago. Aber noch vor der ersten Behandlung ließen sich die beiden US-Amerikaner trauen. „Wir haben uns richtig beeilt, Mann und Frau zu werden, weil wir nicht wussten, ob sie die Operation überleben würde“, schreibt John auf Facebook.

Zur großen Hochzeit sollte es nie kommen.

Wenngleich Michelle die erste Behandlung überlebte, bekam sie kurz darauf von den Ärzten ihren baldigen Tod prognostiziert. Also plante das Paar auch noch die „richtige Hochzeit“. Doch zwei Wochen vor dem großen Tag, zwei Wochen bevor sie zum Altar schreiten sollte, starb die junge Frau im Januar 2016 an ihrer Krankheit. Zur großen Hochzeit sollte es nie kommen.

Dennoch hatte sie schon ihr Traumkleid besorgt und erzählte noch im Krankenhaus von ihrer Vorfreude auf die Hochzeit und wie schön der große Tag für sie werden sollte. Aber zu diesem Tag sollte es nie kommen - und ihr Mann sollte sie nie in ihrem Hochzeitskleid sehen. Dachte er.

Die Überraschung kam nach dem Tod

https://www.facebook.com/betternotbitterwidower

„Eine Woche nach ihrem Tod stolperte ich über dieses Bild auf ihrem Telefon. Ich lag regungslos im Bett, glücklich und am Boden zerstört zugleich. Tränen kullerten mir über die Wangen und ich musste bei der Erinnerung an sie vor Freude lachen. Ich sah meine Braut. In ihrem Brautkleid“, schreibt John auf Facebook. So bekam er seine Frau doch noch ganz in Weiß zu sehen.

Wenngleich sich John vorstellen kann, irgendwann wieder zu heiraten und Enkel zu bekommen, bleibt Michelle die Liebe seines Lebens. Das ist gewiss. „Wenn meine Zeit gekommen ist, renne ich hoch in den Himmel. Nein, ich sprinte hoch um sie zu sehen“, erklärt er.

