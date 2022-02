Mann gewinnt Jackpot im Lotto – mit Zahlen aus einem Glückskeks

Dank Zahlen aus einem Glückskeks wurde ein Mann aus den USA zum Lotto-Millionär. © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein Mann ist dank eines Lotto-Gewinns zum Millionär geworden. Die Zahlen dafür stammen kurioserweise aus einem Glückkeks. Jede einzelne Ziffer war ein Volltreffer.

North Carolina – Eigentlich war Gabriel Fierro aus North Carolina in den Vereinigten Staaten nie ein großer Lotto-Fan. Doch nun konnte er dank Zahlen aus einem Glückskeks den Jackpot einer Lotterie in Millionenhöhe zu gewinnen. Für den 60-jährigen Rentner ist es damit ein Erfolg beim ersten Versuch. Auch in Niedersachsen kam vergangenes Jahr ein weiterer Lottogewinner auf die Liste. „Ich bekam eine Mail und war erst völlig Baff. Dann zeigte ich sie meiner Frau und dachte, es sei ein Aprilscherz oder ein Scam“, erzählt Fierro.

Denn die Mail stellte sich als offizielle Bestätigung über seinen Gewinn heraus und eben kein Betrug. Damit scheint das Leben des 60-Jährigen nun eine 180 Grad Wende zu nehmen.