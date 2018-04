52 Grad! Mann lässt drei Hunde in Kleintransporter - mit grausamem Ende

Tiere im Auto lassen, während die Sonne scheint - das kann schnell lebensgefährlich werden. In Worms endete ein Fall dramatisch.

Worms - Er wollte „nur eineinhalb Stunden zu einem Termin“ - ein Hundehalter hat am Freitag in Hamm am Rhein nahe Worms fahrlässig das Leben seiner Tiere aufs Spiel gesetzt, indem er sie in einem Kleintransporter zurückließ, ohne auch nur ein Fenster zu öffnen. Für zwei der drei Hunde endete das mit dem Tod.

Nachdem Anwohner die Berufstierrettung Rhein-Neckar alarmiert und die Hunde noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem Kleintransporter befreit hatten, wurden diese zwar umgehend medizinisch versorgt - doch für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät.

Strafanzeige erhoben

Die beiden Hunde der Rasse Leonberger starben an den Folgen der Dehydrierung, als sie bereits in eine nahe gelegene Tierarztpraxis in Ludwigshafen gebracht worden waren. Der dritte Hund, ein Bullmastiff, schwebt noch in Lebensgefahr.

Gegen den Hundehalter wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erhoben. Die gemessene Temperatur in Hamm lag am Freitag bei 26 Grad Celsius. Nach 60 Minuten sei im Auto von einer Temperatur von 52 Grad auszugehen, erklärte die Tierrettung.

