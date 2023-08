Unglaublicher Bankfehler: Mann bekommt Riesen-Summe überwiesen – und verweigert die Rückzahlung

Von: Alina Schröder

Teilen

Ein Überweisungsfehler führt zu einem unerwarteten Geldsegen für einen Ungarn. Doch die Freude währt nicht lange, jetzt droht ihm Ärger.

Kapsovar – Wer würde sich da nicht freuen: Die Gehaltsabrechnung flattert ins Haus, das Geld ist schon auf dem Konto. Doch beim genauen Hinsehen fällt auf, dass dort eine deutlich höhere Summe angezeigt wird, als üblich. Das, was für viele wahrscheinlich Wunschdenken ist, ist einem Mann in Ungarn tatsächlich so passiert. Dieser erhielt den 367-fachen Wert seines Lohns.

Um 92.549 Euro reicher: Ungar erhält irrtümlich zu viel Gehalt

Doch nicht etwa, weil er in diesem Monat eine besonders gute Arbeitsleistung erbracht hat, nein – es handelt sich um einen schlichten Überweisungsfehler. Der Arbeitnehmer einer ungarischen Firma hat seinen Lohn in Höhe von 92.549 Forint (umgerechnet: 238 Euro) irrtümlicherweise in Euro ausgezahlt bekommen. Er war auf Grundlage eines Probevertrages angestellt. Für die Überweisung gab der Mann ein in Österreich eingerichtetes Bankkonto an. Daher kam es schließlich zu der falschen Summe, und es flossen ganze 92.549 Euro – also über 92.000 Euro zu viel.

Plötzlicher Geldsegen: Ein Mann aus Ungarn erhält irrtümlich viele mehr Gehalt, als geplant. © Vladdeep/Imago

Kurze Zeit später fiel der Fehler in der Firma aber auf, der Mann wurde zur Rückzahlung aufgefordert. Doch dieser weigert sich – unter anderem mit der Ausrede, keinen Zugriff auf das österreichische Konto zu haben. Ärgerlich nur, dass dies schnell als Lüge enttarnt werden konnte. Der Ungar hatte nämlich zeitgleich bei einem Bankautomaten rund 15.000 Euro abgehoben.

Mann verweigert Rückzahlung der zu hohen Summe – und wird angeklagt

Die Staatsanwaltschaft der ungarischen Stadt Kapsovar erhob schließlich Anklage. Er wird des Vergehens der unrechtmäßigen Aneignung beschuldigt, wie die Behörde mitteilte. Auch wenn er sich wohl das Geld schnell unrechtmäßig sichern wollte, zieht der Mann den Kürzeren: Der Staatsanwaltschaft zufolge gelang es durch Hilfe der österreichischen Behörden, den größeren Teil des Geldes auf dem österreichischen Konto sicherzustellen. Das Unternehmen habe den Betrag inzwischen zurückerhalten.

Doch die Anklage bleibt. Neben einer Geldstrafe soll der Ungar der Firma den restlichen finanziellen Schaden jetzt ersetzen. Sein Geld nicht behalten, sondern loswerden wollte ein anderer Mann: Er holte einige Trinkgeld-Zahlungen nach und zeigt sich sehr spendabel. (asc/dpa)