Ein Mann sitzt unbekleidet am Bahnsteig - was er dann macht, geht zu weit

Ein Mann hat sich völlig unbekleidet an die Haltestelle gesetzt. Was er dann tat, musste ein kleines Mädchen mit ansehen.

Vellmar - Ein Exhibitionist hält die Kasseler Polizei auf Trab, wie extratipp.com* berichtet. Der Mann saß völlig unbekleidet an der Haltestelle "Vellmar-Osterberg/EKZ" und befriedigte sich dabei selbst. Besonders eklig: Ein 13 Jahre altes Mädchen hatte den Irren vom gegenüberliegenden Bahnsteig aus beobachten müssen.

Unbekleidet am Bahnsteig Vellmar: Mutter und Tochter erstatten Anzeige

Die Mutter des Kindes reagierte genau richtig und ging mit ihrer Tochter zur Polizei. Auf dem Revier Nord erstatteten die beiden eine Strafanzeige. Peinlich: Laut Zeugen waren auf demselben Bahnsteig, auf dem auch der Exhibitionist an sich rumspielte, mehrere andere Menschen. Die zogen es aber offenbar vor, Löcher in die Luft zu starren, statt die Polizei zu rufen (Lesen Sie auch: Frau steht am Grab - plötzlich betatscht sie ein Fremder).

Das Mädchen beschreibt den Mann wie folgt: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlanke Figur. Die blonden Haare sind kurz geschoren, eventuell trägt der Unbekannte eine Halbglatze. Laut Beschreibung soll sich der Mann nach der Tat zumindest ein T-Shirt angezogen und die Haltestelle fluchtartig verlassen haben.

Unbekleidet am Bahnsteig Vellmar: Ist der Exhibitionist ein Serientäter?

Möglich, dass der Unbekannte nicht das erste Mal sein Unwesen an der Haltestelle "Vellmar-Osterberg/EKZ" getrieben hat. Bereits Anfang des Monats war dort ein Exhibitionist auffällig geworden. Der Fremde entblößte sich vor einer Frau und war im Sommer mit einem auffälligen grauen Mantel bekleidet.

Der aktuelle Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 17.10 Uhr. Erst kürzlich wurde mitten in der Kasseler Innenstadt ein Exhibitionist festgenommen. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0561) 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Matthias Hoffmann

