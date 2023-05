In Tarnuniform: Sohn eines Parlamentssprechers tötet in Japan mindestens vier Menschen

Von: Felina Wellner

Teilen

Polizei-Ermittlungen in Japan: Mann in Tarnuniform tötet vier Menschen. © Takuto Kaneko/Kyodo News/AP/dpa

Brutaler Mord in Japan: Mindestens vier Menschen wurden mit Messer und Jagdgewehr getötet. Der Täter in Tarnuniform versuchte, sich zu verschanzen – offenbar erfolglos.

Nakano, Japan – Ein Mann in Tarnuniform und mit Gewehr unterwegs – grundsätzlich nicht überall ein ungewöhnlicher Anblick, auch wenn die Tierjagd, darunter die starke Ausprägung japanischer Delfinjäger, sehr umstritten ist. Was sich am 25. Mai abspielte, schockiert allerdings besonders. Der augenscheinliche Jäger hatte keine Tiere im Visier. Vier Menschen fielen seiner Jagd- und Stichwaffe zum Opfer.

Mann in Tarnuniform tötet mit Jagdgewehr und Messer mindestens vier Menschen – und verschanzt sich

„Hinter ihr war ein Mann in Tarnkleidung mit einem langen Messer, das er ihr in den Rücken gerammt hat“, berichtet eine 72-jährige Frau dem öffentlich-rechtliche Sender NHK. Kurz davor sei sie von dem Opfer um Hilfe gebeten worden. Die attackierte Frau sei gestürzt und somit für den brutalen Tathergang gefundenes Fressen gewesen. Vergeblich hätten Nachbarn versucht, sie wiederzubeleben. Sie ist eines von drei weiteren Opfern gewesen. Diese Ermittlungsergebnisse liegen bereits vor:

Täter: 31-jähriger Mann

Opfer: Zwei Frauen und zwei Polizeibeamte im Alter von 46 und 61 Jahren

Tatort: außerhalb eines Landwirtschaftsbetriebes bei Nakano

Tathergang: Messerstiche und Schüsse mit einem Jagdgewehr

Der Vorfall ereignete sich in einem Vorort von Nakano in Japan. Neben der Frau seien eine weitere Person und zwei Polizeibeamte teils ebenfalls erstochen, teils erschossen worden. Der Täter soll sich laut japanischer Nachrichtenagentur Kyodo anschließend im Innern eines Gebäudes verschanzt haben.

Nach brutalem Mord in Tarnuniform: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In den frühen Morgenstunden des Folgetages habe die Polizei den verschanzten Täter festnehmen können, schildert die japanische Nachrichtenagentur. Laut Berichten mehrerer örtlicher Medien soll es sich bei dem 31-jährigen Täter um den Sohn des Parlamentssprechers der Stadt Nakano handeln.

Wir beten für die Seelen der Verstorbenen und sprechen den Hinterbliebenen unser tief empfundenes Beileid aus.

Ein Sprecher der japanischen Regierung wendet sich mit einer Beileidsbekundung an die Hinterbliebenen. Brutale Morddelikte treffen die Bevölkerung wie ein Schlag. In Deutschland erschütterte zuletzt die Art der Tötung im Fall Luise.

Wegen strenger Waffengesetze: Tötungsdelikte kommen in Japan selten vor

Mit einem Schätzwert von etwa 0,25 Fällen pro 100.000 Einwohnern ist die Mordrate in Japan eher gering. Im Vergleich: In den USA lag die Mordrate der Polizeilichen Kriminalstatistik zufolge 2020 bei etwa 6,52. Grund für die vergleichsweise seltenen Tötungsdelikte ist das streng reglementierte Tragen von Waffen.

Dennoch: Der aktuelle Vorfall ist kein Einzelfall brutaler Mordversuche. Vergangenes Jahr kam es zu einem tödlichen Attentat auf den früheren Regierungschef Shinzo Abe bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Nara, ein weiteres Attentat auf den Ministerpräsident Fumio Kishida im April konnte verhindert werden. (Felina Wellner/AFP/dpa)