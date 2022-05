Mann tötet Frau mit Messer auf der Straße

Teilen

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen am abgesperrten Tatort, wo eine Frau von einem Mann mit einem Messer getötet wurde. © ---/TNN/dpa

Am helllichten Tag wird eine Frau im niedersächsischen Burgdorf auf der Straße niedergestochen. Sie stirbt noch am Tatort. Ein 37-Jähriger mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei.

Burgdorf - Eine 35 Jahre alte Frau ist auf einer Straße im niedersächsischen Burgdorf erstochen worden. Der mutmaßliche Täter - ein 37-Jähriger - habe sich wenig später der Polizei gestellt, teilte diese am Dienstagabend mit.

Er wurde festgenommen und soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Zum Tatmotiv konnte sie keine Angaben machen. Es sei auch unklar, in welcher Beziehung der Mann und die Frau standen.

Die 35-Jährige habe mehrere Stichverletzungen durch eine unbekannte Waffe erlitten, sagte die Polizistin. Zeugen hätten dies mitbekommen. Sie hätten auch Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst alarmiert. Am Tatort wurde auch ein Auto sichergestellt. Vermutlich habe die Frau es gefahren. dpa