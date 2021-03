Mann vor eigenem Haus hingerichtet: Täter weiter auf der Flucht

Im Dezember wurde ein 34-Jähriger vor seinem Haus getötet. Vom Täter fehlt weiterhin jede Spur.

Am 10. Dezember 2020 kam es im Münsterland* zu einem brutalen Verbrechen. Ein 34-Jähriger wurde vor einem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnte, per Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Zeugen fanden die Leiche kurz darauf vor und verständigten die Polizei.

Der Täter konnte nach dem Vorfall entkommen und ist seitdem noch immer auf der Flucht. Die Polizei geht in den Ermittlungen jetzt einen Schritt weiter und hat eine satte Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Todesschützen führen. Alles Wichtige zum Fall aus Ahlen* lesen Sie bei msl24.de*. (*msl24 ist ein Angebot von „IPPEN.MEDIA“.)