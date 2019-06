Mann zofft sich mit Freundin vor Lokal - dann kommen acht Männer und stechen zu

Ein Mann wurde vor einem Lokal in Hamburg am Neuen Pferdemarkt von einer Gruppe mit einem Messer attackiert.

Drama am Neuen Pferdemarkt in Hamburg

von Hardy Heuer schließen

Acht Männer platzten in einen Streit zwischen einem Mann und seiner Freundin. Dann kam es am Neuen Pferdemarkt in Hamburg zur brutalen Messer-Attacke.