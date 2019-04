Hesse verliert sein Leben, weil er Streit schlichten will - Grund des Zoffs könnte banaler nicht sein

Wegen eines nichtigen Zoffs hat ein Hesse in einem A&O-Hostel in München sein Leben verloren. Er wurde mit einem Messer erstochen.

München/Marburg-Biedenkopf - Es müssen dramatische Szenen gewesen sein. Ein 61-jähriger Hesse wollte den Streit zwischen zwei Männern schlichten und wurde dabei mit einem Messer attackiert. Schwer verletzt schleppte er sich noch in die Lobby des Hostels. Doch es kam jede Hilfe zu spät.

Messerstecherei im A&O Hostel in München

In einem Münchner Hostel an der Hackerbrücke kam es am Ostermontag zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Ein 22-jähriger Franzose und ein 31-Jähriger aus Berlin hätten sich nicht einigen können, "wer im Zimmer wo seine Sachen hinlegen soll", so ein Polizeisprecher. Die Situation eskalierte derart, dass der Franzose irgendwann ein Messer zog und auf den 31-Jährigen einstach. Als der 61-jährige Hesse in dieser Situation zur Hilfe eilte, wurde er ebenfalls mit dem Messer attackiert.

Hesse wird in Hostel in München erstochen

Sowohl der Mann aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf als auch der Berliner hätten sich im Anschluss aus dem Zimmer in die Hostel-Lobby retten können, wie tz.de* berichtet. Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo der 61-Jährige wenig später verstarb. Der 31-Jährige ist lebensgefährlich verletzt, es ist unklar, ob er überleben wird. Der Messerstecher wurde am Montagabend im Hostel festgenommen.

(ror)

