Junge Frau wird am Bahnhof belästigt - das Grauen folgt gleich danach

Marburg - Einen großen Schock erlitt eine 26-Jährige am Dienstag an einem Bahnhof: Dort wurde sie von einem fremden Mann verbal belästigt - das Grauen folgte nur einen kurzen Moment später. Darüber berichtet extratipp.com*.

Marburg: Frau am Bahnhof unterwegs - als junger Mann sie anspricht, beginnt Grauen

Was war passiert? Am vergangenen Dienstag, den 6. November, gegen 18.55 Uhr war eine 26-jährige Frau am Bahnhof in Stadtallendorf (im Landkreis Marburg-Biedenkopf) unterwegs. Plötzlich näherte sich der Frau ein junger Mann, der sie unvermittelt "mit eindeutig sexuellen Absichten angesprochen" haben soll.

Doch das Grauen eröffnete sich erst kurz nach der verbalen Belästigung: Untenherum machte er sich plötzlich frei und präsentierte der 26-Jährigen sein Glied.

Frau macht Aussage bei Polizei - Beamten nehmen Marburger umgehend fest

Weiter soll er die Frau nicht belästigt haben, wie die Polizei in Marburg am Mittwoch mitteilt. Nach der Begegnung mit dem Exhibitionisten machte die Frau umgehend eine Aussage bei der Polizei - die auch noch am selben Abend zu einer Festnahme führte: Knapp anderthalb Stunden nach seiner letzten Tat konnten die Beamten den Mann am Pendlerparkplatz am Bahnhof aufgreifen. Der zuvor polizeilich unbekannte 21-Jährige wurde in Marburg geboren und gestand nach anfänglichem Leugnen gleich mehrere Belästigungen sowie exhibitionistisches Verhalten.

Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen laufen derzeit noch - da es aber keine ausreichenden Haftgründe gab, wurde der Mann wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Natascha Berger

