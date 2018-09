Maria aus Freiburg wurde fünf Jahre lang vermisst - jetzt äußert sie sich mit einem einzigen Satz

Maria H. aus Freiburg ist wieder da. Mehr als fünf Jahre lang war die heute 18-Jährige vermisst. Zunächst gibt es von ihr nur einen Satz.

Maria aus Freiburg war fünf Jahre lang verschwunden - jetzt äußert sie sich mit zunächst einem Satz

Update vom 5. September 2018:

Laut Radio Regenbogen findet die Vernehmung von Maria H. durch die Polizei am heutigen Mittwoch statt. Ob sie die überraschende Theorie der Polizei (siehe unten) bestätigen wird, wonach sie wohl jahrelang alleine unterwegs war und nicht etwa wie von vielen angenommen mit Bernhard Haase?

Es gebe keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des 40 Jahre älteren Mannes, mit dem Maria H. im Jahr 2013 verschwunden war, so eine Sprecherin laut Stuttgarter Zeitung. Die Fahndung nach ihm bleibe in Kraft.

Inzwischen hat sich Maria über ihre Mutter bei Facebook geäußert. Den beiden geht gegen den Strich, dass von „eingebildeten oder nur dem Namen nach Angehörigen, vermeintlichen Freunden“ Interviews gegeben werden. Was meint sie damit? Weder Maria selbst noch ihre Mama haben seit ihrem Wiederauftauchen mit der Presse gesprochen - wohl aber Marias getrennt lebender Vater (siehe unten). Worüber die beiden alles andere als begeistert sind!

„Informationen und Interviews werden ausschließlich durch die Kripo und, in Absprache mit Maria, durch mich öffentlich gemacht. Alles andere steht im Gegensatz zu Marias Interessen und schadet in hohem Maß ihrem ‚Ankommen‘!“, so die Mutter.

Dazu zitiert sie Maria selbst: „Sie wissen nichts von mir und selbst das verkaufen sie noch“, sage Maria demnach über die Interviews, die nicht mit ihr abgesprochen waren.

Es ist der bisher einzige Satz von Maria, der nach ihrem Wiederauftauchen in die Öffentlichkeit gelangt ist. Weitere werden womöglich nach der Vernehmung folgen.

Von ihrer Mutter gibt es noch weitere Sätze bei Facebook: „Ich danke Euch für die unsagbar große Anteilnahme hier, in der Gruppe, auf unserer Seite und in Privatnachrichten. Maria liest hier mit und ist zu Tränen gerührt. Sie beschäftigt sich seit einiger Zeit schon mit der Suche und letztendlich hat sie dadurch den Mut gefunden, nach Hause zurück zu kommen. Es geht ihr gut, seid unbesorgt, auch wenn die letzten 5 Jahre Spuren auf ihrer Seele hinterlassen haben. Ihr alle hier wart ein kleines bisschen ein Teil von diesen unverhofft glücklichen Ausgang..es war nichts umsonst! Kein Teilen, keine verschickte Mail und kein Flyer.

Ich bitte euch, lasst uns ein wenig Zeit wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Wenn Maria so weit ist, wird sie sich selbst zu Wort melden.“

Polizei hat überraschenden Verdacht zu Maria H. aus Freiburg

Update vom 4. September 2018:

Wo war Maria H. mehr als fünf Jahre lang? Diese Woche soll sie vernommen werden. „Natürlich erhoffen wir uns Hinweise darauf, was geschehen ist“, sagte eine Sprecherin am Montag laut dem Schwarzwälder Boten.

Laut Badischer Zeitung steht ein Verdacht im Raum, der für viele überraschend kommen könnte: „Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist es (...) möglich, dass sich Maria H. und ihr Begleiter schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt getrennt haben und das Mädchen danach mehrere Jahre alleine unterwegs gewesen ist“, schreibt das Blatt. War Maria H. all die Jahre also gar nicht mit Bernhard Haase unterwegs, der weiter auf der Flucht ist? Auch hierüber sollen die Vernehmungen neue Aufschlüsse bringen.

So hat sich Maria H. aus Freiburg gemeldet

Der Papa von Maria H. hat den Berichten zufolge der LZ ein Interview gegeben und gesagt, die heute 18-Jährige habe ihn bei Facebook kontaktiert. „Wir haben drei Tage hin und her gemailt – und dann schrieb sie, dass sie nach Hause kommen möchte“, so Markus H. Zwei Freunde hätten sie aus Mailand abgeholt, dort habe sie am Busbahnhof gewartet, wie vereinbart. Sie sei alleine gewesen.

Vermisste Maria aus Freiburg nach über fünf Jahren wieder aufgetaucht

Artikel vom 31. August 2018:

Freiburg - Es war eine Nachricht voller Erleichterung: „MARIA IST SEIT LETZTER NACHT WIEDER ZUHAUSE“ - das schrieb Monika Beisler am Freitag bei Facebook. Sie ist die Mutter des Mädchens, das 2013 verschwunden war.

Zuvor hatte Beisler nach eigenen Angaben die Polizei informiert. Diese hat das Wiederauftauchen der Vermissten auch bestätigt. „Es handelt sich um Maria und sie ist körperlich wohlauf", so Polizeisprecher Jerry Clark zur Badischen Zeitung.

Vernehmung der zuvor vermissten Maria H. geplant

1944 Tage war Maria H. nach Angaben der Mutter verschwunden. Laut des Berichts will die Polizei die mittlerweile 18-jährige Maria in der nächsten Woche über ihre vergangenen fünf Jahre vernehmen. „Über die Geschehnisse der letzten fünf Jahre liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Erkenntnisse vor“, heißt es in einer Mitteilung.

„Sie hat hier über Facebook Kontakt zu ihrer Familie gesucht und ganz ganz liebe Freunde haben sie letzte Nacht aus Mailand abgeholt“, so die Mutter. Sie bittet um etwas Abstand für die Familie, schreibt aber auch dies:

„Nichtsdestotrotz möchten wir uns bei euch allen, bei den Medien und nicht zuletzt bei den inländischen sowie ausländischen Polizeibehörden bedanken. Es ist einfach unglaublich wie viel Hilfe, Mitgefühl, Mutmachen, menschliche Wärme und Freundschaft wir erfahren durften. Es gibt heute keine glücklichere Familie als unsere!!!! Wir stehen tief in euer aller Schuld...Gott segne euch!“

Maria H. aus Freiburg: Nach ihrem Begleiter Bernhard Haase wird weiter gefahndet

Maria war zuvor seit dem 4. Mai 2013 auf der Flucht, gemeinsam mit ihrer Internetliebe, dem aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen stammenden Bernhard Haase.

Zu dessen Aufenthaltsort gebe es laut dem Polizeisprecher „kein neuen Erkenntnisse“. Die Fahndung nach ihm bleibe mit internationalem Haftbefehl weiterhin bestehen, so die Polizei.

+ Nach Bernhard Haase wird weiter gefahndet. © Polizei

Rückblick: Der Vermissten-Fall Maria H. aus Freiburg

Die Freiburgerin Maria H. und Haase hatten sich in einem Internet-Chatroom kennengelernt. Das hat die Auswertung des Chats durch die Ermittler ergeben.

„Obwohl wir sämtliche Ermittlungsmaßnahmen ausgeschöpft haben, bleiben die beiden weiterhin verschwunden“, sagte die Freiburger Polizeisprecherin Laura Riske im Jahr 2016. Seit Marias Verschwinden sind die Ermittler laut Badischer Zeitung mehr als 1000 Spuren nachgegangen, vielen davon im Ausland.

+ Monika Beisler, Marias Mutter, auf einem Foto aus dem Jahr 2015. © dpa / Patrick Seeger

Auch die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“, in der Marias Mutter sich mit einem Videoaufruf zu Wort meldete, verlief ohne Erfolg. Die Mutter suchte ihre Tochter über all die Jahre auch über die Facebook-Seite „Bitte findet Maria“ sowie über weitere TV-Formate.

Die Polizei ging von einer Liebesbeziehung aus. Demnach war das Mädchen freiwillig mit dem Mann mitgegangen. Dennoch hatte sich der 56-Jährige dadurch strafbar gemacht, weil Maria noch minderjährig war und unklar blieb, ob sie noch immer freiwillig bei dem Mann ist. Deshalb wurde er mit internationalem Haftbefehl gesucht, sagte 2016 ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf lautete auf Kindesentziehung in einem besonders schweren Fall und Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Maria H. aus Freiburg und Bernhard Haase 2013 in Polen gesichtet

Auch Osteuropa geriet in den Blick. Im Sommer 2013 waren Maria und ihr Begleiter in Polen gesehen worden, beim Übernachten im Auto und beim Lebensmitteleinkauf. Auch aus einem Hotel in der Slowakei gab es damals Hinweise. Das waren die bislang letzten Lebenszeichen der beiden. In Polen waren zuvor auch das Auto des Mannes sowie dessen Schäferhund gefunden worden.

