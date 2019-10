Warum ein todkranker Mann aus Marl Gesundheitsminister Jens Spahn anzeigt

Helmut Feldmann aus Marl hat den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angezeigt. Er wirft ihm vor, unheilbar Kranken Zugang zu Medikamenten zu verwehren.

Helmut Feldmann aus Marl leidet an der nicht heilbaren chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD. Er hofft auf einen sanften Tod mithilfe von Medikamenten. Zurzeit kämpft der 72-jährige Marler vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe für sein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.

Todkranker aus Marl stellt Anzeige gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Wie 24VEST.de berichtet, hat der Mann aus Marl nun Anzeige gegen Gesundheitsminister Jens Spahn gestellt, da dieser sich über einen Richterspruch hinwegsetze.

Bereits 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geurteilt, dass der Staat unheilbar Kranken in extremen Ausnahmesituationen den Zugang zu einem Betäubungsmittel und damit zu einem schmerzlosen Tod nicht verwehren dürfe. Seither gingen zahlreiche Anträge beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wies das Bundesinstitut jedoch an, entsprechende Anträge von Bürgern abzulehnen.

Moe