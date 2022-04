Marokko: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Hassanturm in Rabat, Marokko © IMAGO

Marokko ist ein sehr vielseitiges Land in Nordafrika und daher auch bei Touristen sehr beliebt. Der Nordosten des Landes liegt am Mittelmeer, der Westen dagegen schon am Atlantik. Das Gebiet an der West-Sahara kämpft seit Jahren schon um seine Unabhängigkeit.

Marokko war einst spanisches wie französisches Kolonialgebiet.

Das Land ist seit 1956 ein unabhängiges Königreich und seit 1992 verfassungsmäßig eine konstitutionelle Monarchie.

Gleich neun bedeutende Stätte Marokkos stehen auf der Welterbeliste.

Rabat – Das 446.550 Quadratkilometer große Marokko ist das westlichste der Maghrebländer. Das Land ist mit seinen historischen Hafenstädten, seinem orientalischen Flair sowie den Wüsten und Oasen zu einem beliebten Urlaubsland geworden. Dennoch hatte das märchenhafte Königreich noch jüngster Zeit mit einige Herausforderungen zu kämpfen – unter anderem ist der Konflikt mit der Westsahara noch nicht endgültig geklärt.

Marokko: Antike und Islamisierung

Im Gebiet des heutigen Marokko trat schon vor 700.000 Jahren der Homo erectus in Erscheinung, gefolgt vom Homo sapiens. Die Berbervölker siedelten sich ab dem 2. Jahrtausend vor Christus hier an. Bereits in der Antike gründeten die Phönizier hier ihre Handelsniederlassungen. Nachdem Rom im Jahr 146 vor Christus über Karthago gesiegt hatte, wurde auch Marokko unter dem Namen Mauretania Tingitana Teil des Römischen Reiches. Dieses wurde im 5. Jahrhundert durch den Einfall der Vandalen wieder abgelöst.

Mit dem Vordringen der Araber im 7. Jahrhundert nach Marokko erfolgte auch die Islamisierung des Landes. Die Region erhielt den Namen Maghreb (das arabische Wort für „Westen“) und wurde von den Idrisiden beherrscht. Ab dem Mittelalter kam es zu wechselnden Machtverhältnissen unterschiedlicher Herrscherfamilien, dazu zählten die Almoraviden, die Almohaden, die Meriniden, die Wattasiden, die Saadier und die Alawiden. Die letzten drei genannten Herrschergeschlechter sind bis heute die wichtigsten Königsfamilien des Maghreb-Staates.

Marokko: Französische und Spanische Kolonisierung

Bereits im 16. Jahrhundert besetzten Portugal und Spanien Küstenstädte in Marokko. Doch erst im 19. Jahrhundert nahm der Kampf der Kolonialmächte an Fahrt auf. Neben Deutschland zeigten auch Frankreich und Spanien großes Interesse am Nordwesten Afrikas. Deutschland gab sich 1911 geschlagen und erkannte die Herrschaft Frankreichs an. Das Land wurde aufgeteilt: Der Norden wurde Französisch-Marokko, während die südliche Kolonie – die Westsahara – als Spanisch-Marokko spanisches Protektorat wurde.

In jener Zeit regte sich Widerstand von den Berberstämmen gegen die Fremdherrschaft. In der spanischen Zone brach 1921 der Aufstand der sogenannten Rif-Kabylen aus. Die Unruhen weiteten sich aber auch bis in die französische Kolonie aus. 1926 konnte die Widerstandsbewegung von Frankreich und Spanien niedergeschlagen werden – unter andere mit Hilfe von Senfgasbomben.

Marokko: Entwicklung seit der Unabhängigkeit

In den 1950er Jahren nahmen die Spannungen zwischen dem Sultan und der französischen Protektoratsverwaltung zu. Frankreich und Spanien konnten bald die Protektoratsmacht nicht mehr aufrechterhalten. 1956 erlangte Marokko schließlich seine Unabhängigkeit. 1957 wurde Muhammad V. zum König des Landes. 1961 wurde sein Sohn Hassan II. neuer König, der bis 1999 im Amt war. In den Folgejahren hatte Marokko sowohl mit dem algerischen Grenzkrieg (1963) also auch mit Konflikten mit der Westahara zu kämpfen.

Im Jahr 1976 entließ Spanien seine Kolonie Spanisch-Sahara (Westsahara) in die Unabhängigkeit. Nachdem das Gebiet zwischen Mauretanien und Marokko aufgeteilt worden war, folgten immer wieder blutige Auseinandersetzungen, die 1991 mit einem Waffenstillstand beendet wurden. Dennoch ist der Status der Westsahara international immer noch nicht geklärt. Seit 1999 ist Mohammed VI. neuer König.

Marokko: Das politische System

Marokko ist nach der Verfassung von 1992 (zuletzt geändert 1996 und 2011) eine nominelle konstitutionelle Monarchie. Der König hat im Vergleich zu europäischen Monarchen weitgehende Kompetenzen unter einer eingeschränkten Gewaltenteilung. Er ernennt den Ministerpräsidenten sowie einzelne Minister und muss dem ganzen Kabinett zustimmen, er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hat jederzeit das Recht, das Parlament aufzulösen und den Ausnahmezustand zu verhängen.

Seit der Verfassungsreform von 1996 verfügt Marokko über ein Zweikammersystem, bestehend aus der Nationalversammlung (auf fünf Jahre direkt gewählt) und dem Senat (auf neun Jahre gewählt). Das Rechtswesen des Landes orientiert sich am französischen Vorbild. Die Richter des Obersten Gerichtshofs werden ebenfalls vom König ernannt. Allerdings steht die Menschenrechtssituation des Landes aufgrund der eingeschränkten Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit von ausländischen Beobachtern immer wieder in der Kritik.

Marokko: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Rabat

Amtssprache: Arabisch und Tamazight (Berberisch); Französisch mit halboffiziellem Status

Fläche: 446.550 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 36,5 Millionen (Stand 2019)

Währung: Dirham (MAD)

Verwaltungsgliederung: 12 Regionen

Religion: Islam (Staatsreligion)

Marokko: Sprachen und Bevölkerung

In Marokko ist Arabisch Amtssprache. Dabei sprechen ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung das marokkanische Arabisch, das auch als Darija bezeichnet wird. Gut die Hälfte der Marokkaner beherrscht aber auch eine der Berbersprachen, weshalb auch das Tamazight im Mittleren Atlas noch eine wichtige Bedeutung hat. Aber auch dem Französischen kommt noch eine wichtige Rolle als Handels-, Bildungs- und inoffizielle Arbeitssprache zu.

In Marokko leben rund 36,5 Millionen Menschen, wobei knapp die Hälfte der Einwohner Berber sind. Die meisten davon sind inzwischen sesshaft geworden, nur noch eine Minderheit lebt als Nomaden oder halbnomadisch in eher abgelegenen Gebiete. Während Nordmarokko eher arabischstämmig geprägt ist, befinden sich in Südmarokko vorwiegend Bewohner berberischer Abstammung. Dabei ist die Bevölkerung eher ungleich verteilt. Etwa zwei Drittel der Einwohner lebt gerade mal auf einem Zehntel er Landesfläche im Nordwesten oder Westen. Dabei sind vor allem die Küstengebiete und Städte wesentliche Ballungsräume.

Marokko: Geografie und Städte

Marokko befindet im Nordwesten von Afrika und ist durch die Straße von Gibraltar vom europäischen Kontinent getrennt. Es liegt somit sowohl am Mittelmeer als auch am Atlantischen Ozean. Im Osten grenzt es an Algerien, im Süden teilt es sich die Grenze mit der umkämpften Westsahara. Flora und Fauna sind durch das Atlasgebirge zweigeteilt. So wechselt sich die Landschaft zwischen wunderschönen Küstenregionen, Gebirgslandschaften und Wüsten ab.

Das Land hat eine sehr alte und traditionsbehaftete Stadtkultur, weswegen die Urbanisierung hier nur verhältnismäßig langsam voranschritt. Dies macht sich auch an den historischen Bauten, Stadtzentren und Märkten in Städten wie Casablanca, Marrakesch oder auch Fès bemerkbar. Auch wenn Casablanca hinsichtlich der Einwohnerzahlt die größte Agglomeration aufweist, ist Rabat die Hauptstadt des Landes.

Die größten Städte Marokkos im Überblick

1 Casablanca: 3.359.818 Einwohner, Region Casablanca-Settat

Casablanca: 3.359.818 Einwohner, Region Casablanca-Settat 2 Fès: 1.112.072 Einwohner, Region Fès-Meknès

Fès: 1.112.072 Einwohner, Region Fès-Meknès 3 Tanger: 947.952 Einwohner, Region Tanger-Tétouan-Al Region Hoceïma

Tanger: 947.952 Einwohner, Region Tanger-Tétouan-Al Region Hoceïma 4 Marrakesch: 928.850 Einwohner, Region Marrakesch-Safi

Marrakesch: 928.850 Einwohner, Region Marrakesch-Safi 5 Rabat: 577.827 Einwohner, Region Rabat-Salé-Kénitra

Rabat: 577.827 Einwohner, Region Rabat-Salé-Kénitra 6 Meknès: 520.428 Einwohner, Region Fès-Meknès

Meknès: 520.428 Einwohner, Region Fès-Meknès 7 Oujda: 494.252 Einwohner, Region Oriental

Oujda: 494.252 Einwohner, Region Oriental 8 Kenitra: 431.282 Einwohner, Region Rabat-Salé-Kénitra

Kenitra: 431.282 Einwohner, Region Rabat-Salé-Kénitra 9 Agadir: 421.844 Einwohner, Region Souss-Massa

Agadir: 421.844 Einwohner, Region Souss-Massa 10 Tétouan: 380.787 Einwohner, Region Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Marokko: Wissenswertes zum Land

Marokko zählt innerhalb Afrikas zu den wirtschaftsstärksten Ländern. Phosphat ist der wichtigste Bodenschatz des Landes und Marokko auch der größte Phosphat-Exporteur der Welt. Dennoch ist die Auslandsverschuldung hoch. Ein Prozent der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze und zehn Prozent der Marokkaner sind arbeitslos. Handwerk, wie Teppiche, Lederwaren, Kupfer- und Silberarbeiten werden hier noch traditionell gefertigt. Zudem arbeiten 40 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft, wo vorwiegend Trauben, Olive, Gerste, Weizen und Zitrusfrüchte angebaut werden. Die Viehzucht ist auf Schafe, Rinder, Ziegen und Hühner spezialisiert. Allerdings erbringt dieser Sektor nur 14 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung.

Umso mehr Bedeutung hat der Tourismus für das Land. So kommen jährlich etwa zwölf Millionen Besucher aus Europa (vor allem Frankreich und Spanien) in das Maghrebland, das mit zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten zu bieten hat und mit bislang neun Stätten in der Welterbeliste vertreten ist. Dazu gehören die Medina von Fès, die Medina von Marrakesch, die befestigte Altstadt von Aït-Ben-Haddou, die Medina von Meknès, die Ausgrabungsstätte Volubilis, die Medina von Tétouan, die Medina von Essaouira, die portugiesische Stadt Mazagan sowie die Hauptstadt Rabat mir ihrem historischem Stadtkern.