„Monster“-Erdbeben registriert - NASA misst bisher größte Erschütterung auf dem Mars

Von: Laura May

Teilen

Beben der Stärke 5: Forscher der NASA-Mars-Misson Insight messen das bisher größte Beben, was jemals auf einem anderen Planeten gemessen wurde.

München – Auf dem Mars hat die NASA ein Beben der Stärke 5 gemessen. Das ist das die stärkste Erschütterung, die jemals auf einem anderen Planeten gemessen wurde.

Aufgezeichnet wurde die Bewegung von der NASA-Mars-Mission InSight, die seit 2018 auf dem Mars stationiert ist. Die Messdaten geben Aufschluss über Inneres und Entwicklung des erdähnlichen Planeten. Die Auswertung der gesammelten Daten wird nach Einschätzung der Wissenschaftler wohl mehrere Jahre dauern.

NASA-Mission: „Seit 2018 warten wir auf das Große“

An Tag 1.222 der Mission konnten die hochempfindlichen seismografischen Messgeräte vom InSight Mars Lander das Beben aufzeichnen. Das bisher größte Beben auf dem Mars wurde zuvor am 25. August 2021 erfasst und hatte eine Stärke von 4,2. „Seit wir unser Seismometer im Dezember 2018 platziert haben, warten wir auf das Große“, erklärt Bruce Banerdt, InSights Hauptverantwortlicher am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Organisation im NASA-Blog.

Verglichen mit Beben auf der Erde sind die Erschütterungen auf dem Mars vergleichsweise schwach – dennoch liegt ein Beben mit Stärke 5 an der oberen Grenze dessen, was Forscher auf dem Mars für möglich hielten. Das schwerste aufgezeichnete Erdbeben ereignete sich 1960 im chilenischen Valdivia und hatte eine stärke von 9,5.

Der Mars-Lander „InSight“ der Nasa bei der Arbeit. (Künstlerische Darstellung) © Nasa/JPL

Bisherige Erkenntnis von InSight: Aufbau von Mars und Erde ist ähnlich

Das Beben gibt den Wissenschaftlern lauf Banerdt die Möglichkeit, einen detaillierten Blick in das Innere des Mars zu bekommen. Seit 2018 werden von InSight Daten auf dem Mars gesammelt, um den roten Planeten besser zu verstehen und mögliche Parallelen zu erforschen.

Etwa Elon Musk hält es für möglich, bald bemannte Mars-Missionen durchzuführen. Was die NASA-Wissenschaftler bisher über den Mars herausfinden konnten? Der rote Planet ist vom Aufbau der Erde ähnlich, hat aber einen größeren flüssigen Kern und eine dünnere Kruste.