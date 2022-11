Leben auf dem roten Planeten? Mars-Rover „Perseverance“ findet mögliche Hinweise

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Der Mars-Rover „Perseverance“ findet mögliche Hinweise auf Leben in Gesteinen. © dpa/JPL-Caltech

Der Mars-Rover „Perseverance“ könnte Hinweise für Leben auf dem Mars gefunden haben. Gesteinsproben des roten Planeten wiesen organische Moleküle auf.

Pasadena - Bei Leben auf dem Mars fällt sofort das Bild von grünen Mars-Menschen mit Antennen. Doch ob es auf dem roten Planeten Leben gibt und wie dieses aussieht, ist auch nach Jahren der Forschung unbekannt. Wissenschaftler der NASA könnten nun aber erste Hinweise gefunden haben.

Mars-Mission „Perseverance“: Nasa-Wissenschaftler entdecken Hinweise auf Leben

Der Mars-Rover „Perseverance“ erkundet seit seiner Landung im Februar 2021 den Mars. Die Mission des Rovers besteht darin, Gesteine zu untersuchen und zu sammeln. Derzeit befindet sich der Roboter in einem Gebiet, das die Wissenschaftler der US-amerikanischen Raumfahrbehörde „Yori Pass“ nennen, heißt es auf der Website der NASA-Mission. Das Gebiet befindet sich in der Nähe der Basis des alten Flussdeltas des Jezero-Kraters. Dort könnte der Rover nun einen Hinweis auf Leben gefunden haben.

Das im „Yoir Pass“ ausgegrabene Marsgestein zeigt Anzeichen einer wässrigen Vergangenheit und ist voller organischer Moleküle, die die Grundlage für Leben, wie wir es kennen, bilden. Die Wissenschaftler hoffen, dass der Rover damit auf ehemals fruchtbaren Boden gestoßen ist.

Organische Moleküle in Gesteinsproben: Leben auf dem Mars gefunden?

Wie die Experten der US-Zeitung Washington Post erklärten, hofften sie, dass die Gesteinsproben die richtige chemische Zusammensetzung haben, um Beweise für altes Leben auf dem Mars zu bewahren, falls es jemals existierte. „Es ist erstaunlich. In so ziemlich jedem Gestein finden wir organische Stoffe“, sagt Abigail Allwood, Geologin am NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena der Zeitung.

„Entscheidend ist, dass die Bedingungen im Gestein während jeder Zeit, in der Wasser durch das Gestein wanderte, kleine Gemeinschaften von Mikroorganismen unterstützt haben könnten“, wird der Hauptautor Michael Tice, ein Geologe an der Texas A&M University zitiert.

NASA-Wissenschaftler untersuchen Gesteinsproben vom Mars

Die Entdeckung von organischen Stoffen - lebensfreundliche Moleküle mit Kombinationen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bedeutet allerdings nicht, dass der Rover Leben auf dem Mars entdeckte. Die Moleküle können sowohl biologischen als auch nichtbiologischen Ursprungs sein. Gesteine, die „Perseverance“ bislang fand, sind vulkanischen Ursprungs. Der Jezero-Krater entstand vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren durch einen Einschlag eines Felsens auf dem Mars.

Sicher sein können sich die Wissenschaftler allerdings erst, wenn sie die Gesteinsproben auf der Erde untersuchen können. Die gesammelten Gesteine werden nach der Mission des Rovers auf die Erde gebracht. Ein genauer Zeitplan für die Landung der Proben stehe noch nicht fest, aber die Wissenschaftler gehen davon aus, sie in den frühen 2030er Jahren untersuchen zu können.

Mars-Mission der NASA: Rover findet mögliche Hinweise auf Leben

„Handelt es sich lediglich um organische Stoffe, die in das System eingeschwemmt wurden - vielleicht aus meteoritischem Material, das einfach Teil des Wassers war? Das wäre am wenigsten aufregend. Oder sind es kleine Nischen mikrobiellen Lebens, die in den Hohlräumen dieser Felsen leben? Das wäre das Spannendste“, sagte Bethany Ehlmann, Planetenforscherin am Caltech und Mitautorin der Washington Post.

Schlagzeilen machte die NASA kürzlich erst mit ihrer Mond-Mission „Artemis 1“: Die US-Raumfahrtbehörde vermeldet einen Erfolg nach dem anderen und stellt sogar „Apollo 13“ in den Schatten.