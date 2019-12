Vermisster Marvin (15): Zustand des Teenagers schockiert - Nachbar berichtet von befremdlicher Begegnung 

Über zwei Jahre fehlte von Marvin jede Spur, vor einer Woche tauchte der 15-Jährige wieder auf. Doch die Mutter äußert einen schlimmen Verdacht.

Vor knapp einer Woche wurde der 15-Jährige dann in einem Schrank entdeckt.

Nun äußert die Mutter einen schrecklichen Verdacht.

Update vom 30. Dezember 2019, 11.34 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit über das Schicksal des 15-jährigen Marvin. Obwohl sich die Polizei bislang mit Informationen bedeckt hält, äußerte die Mutter des Teenagers bereits vor Tagen einen schlimmen Verdacht.

Im Gespräch mit RTL berichtete nun ein Nachbar des Festgenommenen weitere schreckliche Details. Wie Murat C. erklärt, seien in der Vergangenheit oft Jugendliche bei dem 44-Jährigen gewesen. "Der hatte so junge Freunde gehabt", erklärt der Nachbar. Zuvor sei der 44-Jährige bereits aus seinem Job als Fußballtrainer rausgeflogen.

Murat C. bestätigt weiter, dass es aus der Wohnung des Festgenommenen oft bestialisch gestunken habe, der 44-Jährige oft betrunken gewesen sei und dann anschließend die Nachbarn aggressiv angepöbelt habe. Kurz bevor das Kind dann von Ermittlern durch Zufall in der Wohnung entdeckt wurde, sei Murat C., der Bruder des Hausbesitzers, gemeinsam mit einem Sachverständigen wegen eines Wasserschadens in der Wohnung gewesen. Dabei sei ihm der verwahrloste Zustand der Wohnung aufgefallen, ein 15-Jähriger jedoch nicht.

"Ich habe drei Kinder. Man fühlt sich schon scheiße", zeigt sich der Nachbar nach seinem Besuch in der Wohnung schockiert.

Ursprungsmeldung vom 28. Dezember 2019: Duisburg - Was ist Marvin nur zugestoßen? Diese Frage stellen sich nicht nur Ermittler nach dem tragischen Fund in einer Wohnung in Recklinghausen. Auch die Mutter des heute 15-Jährigen versucht eine Erklärung auf das Verschwinden ihres Sohnes zu finden. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost berichtet Manuela B. nun über das erste Treffen mit ihrem Kind. Dabei äußert die Mutter einen kaum auszuhaltenden Verdacht.

Vermisster Marvin in Schrank entdeckt - Mutter berichtet Details von erstem Treffen

Mit diesem Fund hatten die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung am 20. Dezember nicht gerechnet. Während Ermittler die Wohnung wegen Verdacht auf Besitz von Kinderpornografie durchsuchen, wurde der 15-jährige Marvin in einem Schrank versteckt gefunden. Kurz darauf ist klar, dass es sich bei dem Teenager um den seit Sommer 2017 vermissten Jungen handelt.

Noch während der heute 15-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert wird, wird auch Marvins Mutter über den Fund informiert. Als Manuela B. ihren Sohn kurz darauf zum ersten Mal sehen darf, fällt ihr der Teenager in die Arme. Wie die Mutter des Vermissten gegenüber der Berliner Morgenpost erklärt, sei Marvin in derselben Kleidung entdeckt worden, in der der damals 13-Jährige verschwunden war.

Vermisster Marvin: Mutter äußert schrecklichen Verdacht

„Ich habe mir zweieinhalb Jahre dieses Gefühl vorgestellt, wie es sein wird, wenn ich Marvin jemals wiedersehe. Aber was ich gesehen habe, erinnerte mich an den Spruch, dass jemand ein gebrochener Mann ist“, erklärt Manuela B. Demnach sei Marvin zwar mittlerweile fast zwei Köpfe größer als seine Mutter, doch der 15-Jährige sei in einem „schlechten Zustand“. So sei Marvin ungepflegt gewesen, habe beispielsweise lange Fingernägel gehabt. Außerdem sei der Kopf des Teenagers stark geschwollen.

Ein Umstand, der Manuela B. Schreckliches vermuten lässt. Wie Marvins Mutter gegenüber dem Blatt erklärt, habe sie mittlerweile den Verdacht, dass dem 15-Jährigen in der Wohnung Substanzen verabreicht worden sein könnten. Ergebnisse einer im Krankenhaus durchgeführten Untersuchung sind noch nicht bekannt. Manuela B. vermute ebenfalls, dass Marvin aufgrund des sogenannten „Stockholm-Syndroms“ in der Wohnung geblieben sein könnte. Dabei fühle sich das Opfer dem Täter verbunden.

Vermisster Marvin: Polizei veröffentlicht erschreckende Information

Für die Polizei hat Manuela B. nur lobende Worte übrig. Vor allem die Sachbearbeiterin habe über die gesamte Zeit Kontakt gehalten und „mich wirklich gut aufgebaut“. Trotzdem prüft die Polizei nun, ob Marvin bereits viel eher aus der Wohnung befreit hätte werden können. Wie Ermittler nur wenige Tage nach der Entdeckung nämlich zugeben, lag ein Hinweis auf die betreffende Wohnung offenbar bereits im Sommer vor.