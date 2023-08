Bis 9296 Euro Bußgeld im Italien-Urlaub: Aufpassen beim Rauchen am Strand, Massagen oder Muscheln sammeln

Knutschen im Auto oder Tauben füttern

Von Nadja Austel schließen

Im Urlaub Fünf grade sein lassen? Nicht in Italien. Hier drohen jetzt immer mehr Bußgelder – und zwar für Dinge, die nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat.

München – Für die Tourismusbranche könnte 2023 nach der Corona-Pandemie zu einem echten Rekordjahr werden. Nach den Reisebeschränkungen, die das Virus mit sich brachte, lebt die Reiselust nun wieder auf. Die beliebtesten Reiseziele allerdings reagieren unterschiedlich auf den – teils ersehnten, teils befürchteten – Massenansturm.

Aus Kroatien etwa häufen sich sowohl Berichte über Preisexplosionen und -senkungen, was zu Verunsicherung bei den Reisenden führt. Und in Italien stellen bekannte Urlaubsregionen plötzlich vielerorts Verbote auf, die den Tourismus einschränken sollen. Im beschaulichen Örtchen Portofino etwa droht in den Sommermonaten jetzt ein Bußgeld fürs Stehenbleiben in hochfrequentierten Straßen. Und Venedig plant bereits seit Langem eine Eintrittsgebühr für Tagestouristen, um die Besucheranzahl zu begrenzen.

+ Beim Urlaub in Italien sollten Reisende einige Regeln beachten. © Imago

Schmerzhafte Bußgelder in Italien: Strandmassage strikt verboten

Auf Sardinien begrenzt auch die Gemeinde Baunei die Zahl der Strandbesucher von Cala dei Gabbiani und Cala Biriala auf 300 Personen pro Tag. Der größte Strand – Cala Mariolu – darf immerhin noch von 700 Badegästen pro Tag besucht werden. „Wir können es uns nicht mehr leisten, dass Tausende von Sonnenanbetern täglich auf einem Fleck zusammengedrängt werden, wie in der Vergangenheit. Das ist unhaltbar“, sagte Bürgermeister Stefano Monni zu den Maßnahmen in Italien.

Einige der Verbote in Italien klingen allerdings eher nach Lappalien, wäre da nicht das drohende Bußgeld. Laut einem Bericht der Onlinezeitung Blick.ch gibt es auf Capri gar mögliche Strafzahlungen für das Tragen von klappernden, hölzernen Sandalen, Holzzoccoli genannt. An verschiedenen italienischen Stränden, ob in der Emilia-Romagna, Toskana, oder an der Adriaküste, ist es beispielsweise demnach auch verboten, sich massieren zu lassen. Mit 100 Euro Bußgeld hat der Massierte dafür zu rechnen. Einige weitere der – teils kuriosen – Verbote in Italien, die im Urlaub für ärgerliches Bußgeld sorgen können, sind:

Verbot Ort in Italien Mögliches Bußgeld Stehenbleiben in „roten Zonen“ Riviera, Portofino 68 bis 275 Euro Auf Handtüchern am Strand liegen Sardinien, Spaggia della Pelosa ab 100 Euro Holzzoccoli tragen Capri 50 Euro Sitzen im Schatten einer Kathedrale Raum Mailand 160 Euro Auf Bäume klettern Mailand 40 Euro Knutschen im Auto Eboli, Salerno 500 Euro Rauchen am Strand Einzelne Strände im gesamten Land 200 bis 2000 Euro Tauben füttern Markusplatz, Venedig 450 Euro Sand, Muscheln und Steine sammeln Gesamtes Land 1549 bis 9296 Euro Am Strand massiert werden Gesamtes Land 100 bis 7000 Euro Quelle: Blick.ch, lastampa.it

Bußgeld fällig: In Italien gelten teils strikte Verbote für kurios anmutende Vergehen

Das Stehenbleiben-Verbot in Portofino bezieht sich auf bestimmte „rote Zonen“, die eigens hierfür eingerichtet wurden. Stehen bleiben ist hier verboten, um Menschenmengen zu verhindern, die den Verkehrsfluss behindern oder Rettungswege versperren könnten. Sowohl der Ortskern als auch die umliegenden Strände gehören zu dieser „rote Zone“ in Italiens Hotspot. Bei Zuwiderhandlung droht ein saftiges Bußgeld von 68 bis 275 Euro.

An der Spaggia della Pelosa im Norden Sardiniens soll ein weiteres Verbot den Sandstrand selbst schützen, denn: durch die Handtücher der Besucher werde dieser stetig abgetragen. Daher dürfen hier nur noch Matten statt Handtücher verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld ab 100 Euro.

Essen schlürfen, Ärmel hochkrempeln, Kaugummis kauen: Zehn kuriose Anstandsregeln aus der ganzen Welt Essen schlürfen, Ärmel hochkrempeln, Kaugummis kauen: Zehn kuriose Anstandsregeln aus der ganzen Welt

Aufgepasst im Italien-Urlaub: Hier drohen hohe Bußgelder

Auch der Gardasee ist als Reiseziel beliebt, doch hier gelten ebenfalls ganz eigene, teils sehr strikte Regeln für die Urlauber vor Ort. So ist im „Seegebiet“ laut Stadtpolizei „außerhalb der besonders gekennzeichneten und durch Wegweiser gekennzeichneten Flächen das Spielen von Fußball oder anderen Spielen verboten, bei denen es darum geht, zu rennen, Gegenstände zu werfen oder Dinge oder Personen zu schieben oder zu ziehen“.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter von Merkur.de an.

Es ist auch nicht gestattet, vorbeigehende Fußgänger im Rahmen von Spielen oder einfach nur zum Spaß mit Wasser zu bespritzen, wie es in einem Bericht von L‘Adige weiter heißt. Wer laut schreit, singt oder auf Musikinstrumenten spielt, muss ebenfalls mit Bußgeldern rechnen. Die Strafen für die Verstöße am Gardasee betrugen demnach zwischen 100 und 600 Euro. (na)

Rubriklistenbild: © Imago