Tödliche Massenpanik in Südkorea: Junger Mann aus Österreich unter den Opfern – Eltern nehmen Abschied

Von: Jennifer Lanzinger

Die Leichen der Opfer nach einer Massenpanik in Seoul wurden mit Laken bedeckt. © Jung Yeon-Je/AFP

156 Menschen verlieren bei einer Massenpanik in Südkorea ihr Leben. Ein junger Mann aus Österreich stirbt in den Menschenmassen, seine Eltern nahmen nun Abschied von ihrem Kind.

Seoul – Es sollte eine ausgelassene Nacht für tausende junger Menschen werden und endete in einem wahr gewordenen Albtraum: Eine Massenpanik in Seoul in Südkorea kostete mehr als 150 Menschen das Leben. Unter den Todesopfern ist auch ein junger Mann aus Österreich, seine Eltern reisten nun nach Südkorea, um ihren Sohn zu beerdigen.

Massenpanik in Seoul: Mehr als 150 Menschen sterben bei Halloween-Party – Österreicher unter den Opfern

Nach der Massenpanik in Südkorea am Abend des 29. Oktobers herrschen noch immer viele offene Fragen. Südkoreas Polizeichef hat nach dem tödlichen Drama mit 156 Toten während Halloween-Partys in Seoul offenkundige Fehler seiner Behörde eingeräumt. In den Stunden vor der nächtlichen Tragödie am Samstag seien mehrere Notfallrufe eingegangen, die auf potenzielle Gefahren hingedeutet hätten, sagte der Chef der nationalen Polizeibehörde, Yoon Hee Keun, am Dienstag. Doch die Antwort darauf sei jeweils „unzureichend“ gewesen: „Ich fühle eine schwere Verantwortung als Leiter einer der zuständigen Behörden.“

Zu dem Unglück in der Millionenmetropole kam es, als in dem beliebten Ausgehviertel Itaewon Zehntausende Menschen dicht gedrängt zu unorganisierten Halloween-Feiern zusammenkamen. Im extremen Gedränge in einer schmalen und abschüssigen Seitengasse wurden zahlreiche Menschen eingeklemmt. Viele stürzten zu Boden, erstickten, wurden zerquetscht oder totgetreten. Unter den Todesopfern ist auch ein junger Mann aus Österreich.

Österreichisches Opfer in Südkorea: Eltern tragen ihr Kind noch vor Ort zu Grabe

Wie die österreichische Kronen Zeitung berichtet, handelt es sich demnach um einen 24 Jahre alten jungen Studenten aus Österreich. Für ein Sprachstudium sei der junge Mann, der die österreichisch-koreanische-Doppelstaatsbürgerschaft besitzt, in das Heimatland seiner Eltern gereist. Für Montag, also zwei Tage nach dem Unglück, sei die Rückkehr des 24-Jährigen nach Österreich geplant gewesen. Die Eltern des Österreichers seien umgehend nach dem Unglück nach Südkorea gereist, um ihr Kind vor Ort zu Grabe zu tragen.

Wie die Kronen Zeitung weiter berichtet, habe ein Freund des jungen Mannes überlebt. Er mache sich nun Vorwürfe. „Ich war gestürzt, er hat mich aus der Menschenmasse gerettet – und gab dafür sein Leben.“ Die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf 156 angestiegen. Zwei Personen erlagen am Montag ihren schweren Verletzungen. 29 weitere Personen befinden sich noch in einem kritischen Zustand. Unter den Todesopfern waren auch 26 Ausländer aus verschiedenen Ländern, deutsche Staatsbürger seien nicht verunglückt. Ein junger Student aus Deutschland erlebte die Massenpanik vor Ort jedoch hautnah mit, er konnte sich mit Freunden jedoch aus der Menschenmenge retten.