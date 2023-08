Wegen besonderem Merkmal: Schönheitschirurg nennt die fünf schönsten Männer der Welt

Von: Stefan Winterbauer

Der Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva hat mathematisch die fünf schönsten Männer der Welt ermittelt. Er erklärt, worauf es ankommt.

München – Schönheit liegt nicht immer im Auge des Betrachters. Mit Hilfe der Regel des „Goldenen Schnitts“, auch „Golden Ratio“ genannt, kann Schönheit objektiv bestimmt werden. Als „Goldener Schnitt“ bezeichnet man grundsätzlich ein bestimmtes Teilungsverhältnis in der Geometrie, bei der zum Beispiel eine Strecke oder eine andere Größe auf eine bestimmte Art in zwei Teile geteilt wird. Diese Einteilung wirkt auf Betrachter dann sehr ausgeglichen und harmonisch, also „schön“. Das Prinzip wird unter anderem in Kunst, Fotografie und Architektur angewendet.

Mathematische Berechnung: Schönheitschirurg benennt die fünf schönsten Männer der Welt

Dabei wird eine Strecke in ein kürzeres und ein längeres Stück aufgeteilt, so dass die Gesamtstrecke geteilt durch die längere Strecke das Gleiche ergibt wie die längere Strecke geteilt durch die kürzere Strecke – nämlich gerundet 1,618. Das ist die so genannt „Goldene Zahl“.

Um damit Personen bewerten zu können, wird ein Gesicht segmentiert und für die Segmente wird jeweils ausgerechnet, wie nahe das Ergebnis an die „Goldene Zahl“ kommt. Die Werte für die einzelnen Teile des Gesichts werden zusammengefasst und je näher das Gesamtergebnis prozentual an 1,618 liegt, umso „schöner“ das Gesicht. Zumindest in der Theorie. In der Praxis empfindet man meist eine Gesichtshälfte als die persönliche „Schokoladenseite“.

Der britische Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva hat anhand verschiedener Gesichtsmessungen nun eine Top 5 der schönsten Männer der Welt aufgestellt.

Platz 5 der schönsten Männer der Welt: Fußballstar Jude Bellingham

Der 20-jährige Spieler bei Real Madrid, Jude Bellingham, landet auf dem fünften Platz der Liste. Laut „Goldenem Schnitt“ haben seine Lippen und Nasen einen beinahe perfekten Abstand. Lediglich seine Gesichtsform fällt laut Dr. De Silva etwas aus dem Raster.

Jude Bellingham von Real Madrid glänzt nicht nur auf dem Fußballplatz.

Platz 4 der schönsten Männer der Welt: Sänger Harry Styles

Der ehemalige Frontmann von One Direction, Harry Styles, erreicht mit 99,7 Prozent einen fast perfekten Wert für sein Kinn. Die insgesamt 92,3 Prozent sind gut für Rang drei.

Platz 3 der schönsten Männer der Welt: Schauspieler Michael B. Jordan

Michael B. Jordan ist vor allem bekannt aus der „Creed“-Filmreihe und den Marvel-Filmen zu „Black Panther“. 2020 wurde er von People bereits zum „Sexiest Man Alive“ gekürt. Jetzt Platz drei im Ranking der schönsten Männer.

Michael B. Jordan freute sich bei der Zeremonie über die „ziemlich coole" Sternen-Ehre.

Platz 2 der schönsten Männer der Welt: Schauspieler Chris Hemsworth

In den Marvel-Filmen spielt er den Donnergott Thor, bei Netflix ist er Tayler Rake in der gleichnamigen Action-Reihe: Chris Hemsworth. In der Liste der schönsten Männer muss er sich nur einem geschlagen geben.

„Thor"-Darteller Chris Hemsworth.

Platz 1 der schönsten Männer der Welt: Schauspieler Regé-Jean Page

Der 34-jährige Regé-Jean Page spielt Simon Basset, den Duke of Hastings in der Netflix-Hitserie Bridgerton. Vor allem seine Augenposition ist mit 99,8 Prozent nahezu perfekt.

Regé-Jean Pages als Simon Basset in „Bridgerton". Sein Gesicht weist eine fast perfekte Symmetrie auf.

Mit einem Gesamtwert von 93,65 Prozent ist er nach den Berechnungen des „Goldenen Schnitts“ also der schönste Mann der Welt.