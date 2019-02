McDonalds-Oster-Countdown: Irres Gratis-Geschenk, wenn man Pommes kauft

McDonalds überrascht die Kunden immer wieder mit neuen Angeboten. Jetzt kehrt der beliebte Oster-Countdown zurück - ein Geschenk ist wirklich ungewöhnlich.

München - Die Fast-Food-Kette McDonalds bereitet ihren Fans wie jedes Jahr zu Ostern wieder ein besonderes Geschenk: Vom 21. Februar bis zum 20. März gibt es täglich neue Angebote, von denen Schnäppchenjäger profitieren können. Wer die McDonalds-App auf seinem iPhone oder seinem Android installiert hat, kann sich jeden Tag neu überraschen lassen, was es am jeweiligen Tag günstiger gibt. Noch hat McDonalds nicht alle Deals verraten - einige sind jedoch bereits angekündigt. Was McDonalds-Liebhaber am 23. Februar erwartet, ist auch bereits bekannt: Wer Pommes kauft, bekommt zwar nichts billiger, dafür aber ein irres Geschenk gratis dazu.

McDonalds: Die Geschichte des Fast-Food-Riesen

McDonalds ist der umsatzstärkste Fast-Food-Konzern auf der ganzen Welt, gehört mit einem Gewinn von 5,4 Milliarden US-Dollar im Jahr zu den weltweit größten Unternehmen. Die Geschichte des Fast-Food-Restaurants begann 1940, als die beiden McDonalds Brüder (Richard und Maurice) ihren ersten Laden in Kalifornien eröffneten. Knapp 20 Jahre später kaufte Ray Kroc, ein Milchshake-Mixer-Verkäufer den Brüdern die Marke McDonals für knapp 2,7 Millionen US-Dollar ab. Bis zu diesem Zeitpunkt war Ray Kroc für die Expansion der Kette zuständig, während die Brüder sich um die Produktion kümmerten. Ray Kroc machte McDonalds in den folgenden Jahren zu einem riesigen Franchise- und Immobilienunternehmen. Es folgten Partnerschaften mit Coca-Cola und Disney, was schnell zu einer internationalen Expansion führte. Heute gibt es alleine in Deutschland über 1.400 Restaurants, davon werden laut Angaben von McDonalds rund 90 Prozent von "selbstständigen Franchise-Partnern auf eigene Rechnung und Risiko betrieben".

Was die Kunden an McDonalds (Passend: Mann bekommt Strafzettel im McDonald's Drive-in - der Grund ist irrwitzig) besonders schätzen, sind die vielen Rabattaktionen. Mehrmals im Jahr gibt es den Coupon-Bogen, durch den viele Einzelprodukte und auch Menüs billiger werden. Doch damit nicht genug: Mit besonderen Aktionen wie dem Adventskalender oder dem Herbstkalender, sorgt der Fast-Food-Riese jährlich für einen großen Ansturm an Besuchern. Mit diesen Coupons gibt es jeden Tag eine andere Überraschung, die oft erst an dem jeweiligen Tag bekannt wird. Für McDonalds-Besucher gibt es seit dem 21. Februar wieder eine neue Aktion: den Oster-Countdown. Dieser ist ähnlich aufgebaut wie der Herbst- oder Adventskalender, jedoch mit 32 Coupons. Die Coupons liegen nicht wie gewohnt in den Lokalen aus, sondern müssen über die App aufgerufen werden. Davor muss der Kunde sich registrieren.

McDonalds macht Besuchern mit Oster-Countdown große Freude

McDonalds hat bereits 13 von 32 Überraschungen aus dem Osterkalender gelüftet. Gleich am ersten Tag gibt es den Big Mac für 1 Euro statt für die regulären 4,29 Euro. Was den Big Mac angeht, hat sich das Franchise-Unternehmen noch einefette Überraschung einfallen lassen: Während der Aktion wird ein Heißluftballon in Form eines "Big Mac"-Ostereis über Deutschland fliegen. Wer den Heißluftballon sieht und ein Foto davon mit dem Hashtag #EiSeeABigMac auf Instagram & Co. hochlädt, kann eine Fahrt darin gewinnen.

Auch spannend: Ein Mann hat vier Frauen im Schlepptau - bei Burger King passiert es

+ © Screenshot McDonalds

Irres Geschenk bei McDonalds' Oster-Countdown

Wer am kommenden Samstag seinem McDonalds-Restaurant des Vertrauens einen Besuch abstattet, wird mit einer irren Überraschung belohnt: neben 20er Chicken Nuggets für 4 Euro gibt es nämlich ein ungewöhnliches Geschenk - und das gratis. Bei einem Kauf von Pommes, bekommt man kostenlose "Pommes-Socken" dazu. Diese sehen aus wie eine Pommestüte von McDonalds und haben die Aufschrift: "Ist mir egal... Hauptsache Pommes." Die Fast-Food-Kette macht auch klar, dass es das Geschenk nur gibt, solange der Vorrat reicht. Neben den witzigen Socken können sich McDonalds-Liebhaber dank dem Oster-Countdown außerdem auf eine gratis Familien-DVD und einen Griff fürs Smartphone freuen. Und natürlich auf die billigeren Burger-Angebote.

Natascha Berger