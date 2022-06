Coronavirus: Ist Paxlovid das „Game Changer“-Medikament? Meldung über erneut positive Fälle

Das Covid-19-Medikament Paxlovid ist eine antivirale Tablette, die das Risiko eines schweren Corona-Verlaufs senken soll. © IMAGO/Richard B. Levine / Levine-Roberts

Paxlovid soll Corona-positive Risikopatienten vor einem schweren Verlauf bewahren. Mediziner schätzen die hohe Wirksamkeit des Medikaments - doch laut Berichten aus den USA gibt es einen Rebound-Effekt.

USA - Paxlovid ist ein antivirales Medikament, das die Vermehrung des Coronavirus im Körper hemmen soll. Wer sich bereits mit Covid-19 angesteckt hat, kann durch die Einnahme das Risiko eines schweren Verlaufs reduzieren. Allerdings zeigen Berichte aus den USA, dass es einen sogenannten Rebound-Effekt gibt: Manche Patienten waren nach wenigen Tagen erneut positiv. Ist das Paxlovid-Medikament tatsächlich der Hoffnungsträger, für den es viele halten?

Coronavirus: Paxlovid reduziert Sterblichkeit um 81 Prozent

Eine Preprint-Studie aus Israel von der Forschergruppe um Ronen Arbel bescheinigt Paxlovid eine hervorragende Wirksamkeit bei Patienten über 65 Jahren. Demnach reduziert es bei älteren Menschen das Risiko einer Hospitalisierung aufgrund einer Corona-Erkrankung um 67 Prozent. Die Gefahr, an den Corona-Folgen zu sterben, verringert das Medikament um 81 Prozent. In der jüngeren Altersgruppe gab es hingegen keine signifikanten Vorteile durch die Einnahme. Bei der Studie handelt es sich um eine Vorveröffentlichung, die noch nicht von Fachkollegen begutachtet wurde.

Eine klinische Studie des Pharmakonzerns Pfizer zeigt zudem, dass ungeimpfte Patienten, denen Paxlovid verabreicht wurde, eine um 89 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit hatten, schwer zu erkranken als Studienteilnehmer, die nur ein Placebo erhielten. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt das Medikament und beruft sich dabei auf Studien mit knapp 3100 Patientinnen und Patienten. Das Risiko einer Krankenhauseinlieferung sei bei den mit Paxlovid Behandelten um 85 Prozent geringer gewesen als bei der Gruppe, die ein Scheinmedikament erhalten habe, so die WHO zur Wirksamkeit der Tabletten.

Coronavirus-Medikament Paxlovid: Das ist der Rebound-Effekt

Mediziner setzen das Medikament Paxlovid bei Risikopatienten innerhalb der ersten fünf Tage nach dem Auftreten von Symptomen ein. Je früher das antivirale Medikament zum Einsatz kommt, desto wirkungsvoller ist es. Aktuelle Berichte aus den USA weisen nun bei manchen Patienten auf einen sogenannten Rebound-Effekt hin - also einen Corona-Rückfall. Demnach waren bei einigen Personen, die eine fünftägige Behandlung mit Paxlovid hinter sich hatten, vier oder fünf Tage später Corona-Symptome aufgetreten. Manche Patienten wurden nach der Behandlung mit dem antiviralen Medikament erneut Corona-positiv getestet. Die US-Seuchenbehörde spricht von einem Rebound zwischen dem zweiten und achten Tag nach der ursprünglichen Genesung.

Der Pharmakonzern Pfizer, der das Medikament vertreibt, stellte in einer klinischen Studie zu Paxlovid fest, dass mehrere Teilnehmer einen Anstieg der Viruskonzentration zwischen dem zehnten und 14. Tag verzeichneten, wie die Yale School of Medicine berichtet. Bemerkenswert war dabei allerdings, dass dieser Anstieg auch bei Personen beobachtet wurde, die nur ein Placebo erhielten. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC veröffentlichte im Juni dieses Jahres Leitlinien für Klinikärzte. Darin hieß es, dass eine kurze Rückkehr der Symptome bei manchen Patienten Teil des natürlichen Verlaufs einer Corona-Infektion sei - unabhängig von der Behandlung mit Paxlovid.

Rebound-Effekt bei Paxlovid: Was ist der Grund für die Rückfälle?

Genau steht der Grund für die Rückfälle derzeit noch nicht fest, doch es gibt verschiedene Hypothesen. „Die Hypothese ist, dass das Immunsystem keine Chance hatte, das volle Ausmaß des Virus zu erkennen, da Paxlovid die Replikation früh in der Krankheit unterdrückte“, sagt Dr. Scott Roberts, Spezialist für Infektionskrankheiten an der Universität Yale.

Weitere Fachleute gingen zunächst teils davon aus, dass es sich um zwei verschiedene Varianten des Sars-CoV-2 Virus handeln könnte oder um eine Resistenz gegen Paxlovid. Eine Studie des HIV-Forschers David Ho kam allerdings nicht zu diesem Ergebnis. Auch eine Analyse des Pharmakonzerns Pfizer konnte keine Resistenz feststellen. Das Phänomen des Rebound-Effektes wird derzeit weiter untersucht, die Datenlage ist aktuell noch unzureichend.

Paxlovid und der Rebound-Effekt: Das können die Folgen sein

CDC-Informationen zufolge deutet nach aktuellem Stand nichts daraufhin, dass nach einem Corona-Rebound eine zusätzliche Behandlung nötig ist. Ebenso liegen bislang keine Informationen über schwere Erkrankungen nach einem solchen Covid-Rückfall vor. Entsprechend spricht die US-Gesundheitsbehörde weiterhin die Empfehlung aus, Risikopatienten mit leichtem bis mittelschwerem Covid-19 im Frühstadium der Krankheit mit dem Medikament Paxlovid zu behandeln.

Auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt Paxlovid in der antiviralen Therapie für Personen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf als erste Wahl. Insbesondere bei ungeimpften oder nicht vollständig geimpften Menschen mit mindestens einem Risikofaktor soll das Medikament zum Einsatz kommen, um schwere Verläufe zu verhindern. Hat ein Patient ein besonders hohes Risiko eines schweren Verlaufs, kann Paxlovid auch vollständig Geimpften verschrieben werden.

Warum das Coronavirus-Medikament Paxlovid doch ein „Gamechanger“ ist

Paxlovid ist für viele ein Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Der Spezialist für Infektionskrankheiten der Yale-Universität, Scott Roberts, hält Paxlovid in der Tat für einen „Gamechanger“: „Es ist wirklich unsere erste wirksame orale antivirale Pille gegen dieses Virus. Es zeigt einen klaren Nutzen und kann Krankenhauseinweisungen und Todesfälle bei Risikopatienten tatsächlich verhindern.“

Ähnlich sieht dies auch der Mediziner und Autor Eric Topol. Schon im vergangenen Jahr betonte er, für wie wichtig er Paxlovid im Kampf gegen Corona halte. Denn bislang habe sich der Kampf gegen das Virus auf unser Immunsystem verlassen. Doch die Variante Omikron habe den Impfschutz teilweise umgangen. Paxlovid hingegen sei nicht auf die Immunantwort angewiesen - und auch Omikron könne sich der Wirkung des Medikaments nicht entziehen. Bundesgesundheitsminister und Epidemiologe Karl Lauterbach (SPD) bestätigte dies. „Paxlovid könnte das stärkste Medikament gegen die Omikron-Variante werden“, schrieb er im Dezember vergangenen Jahres auf Twitter.

Warum das Medikament als solcher Hoffnungsträger gilt, zeigt auch ein Vergleich mit anderen Mitteln: Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA ließ im Dezember vergangenen Jahres etwa das antivirale Medikament Molnupiravir zu, das allerdings das Risiko von Hospitalisierung oder Todesfällen unter Risikopatienten nur um 30 Prozent senken konnte. Paxlovid liegt - je nach Studie - bei über 60 bis 89 Prozent.

Coronavirus: Paxlovid als Alternative für die Impfung?

Seit Ende Januar ist Paxlovid auch in der EU zugelassen. Deutschland hat bereits eine Million Packungen des Mittels bestellt. Paxlovid ist allerdings keine Alternative zur Impfung, wie die WHO betont. Zur Verhinderung einer schweren Erkrankung und Minderung des Infektionsrisikos sei die Impfung das wichtigste Mittel, so WHO-Expertin Janet Diaz. Auch milde Infektionen könnten zu langfristigen Gesundheitsbeeinträchtigungen führen.