Medikamente gegen Coronavirus - Was wirkt?

Vieles wissen wir über das Coronavirus, vieles noch nicht. Neben einem Impfstoff suchen Forschende nach Medikamenten zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Was ist wirkungslos, war hilft? Eine Übersicht.

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie suchen Forschende weltweit neben einem Impfstoff auch nach Medikamenten.

Eine Corona-Infektion verläuft unterschiedlich. Bei einigen Covid-19-Patienten gibt es schwere Krankheitsverläufe, andere dagegen entwickeln nur milde Symptome.

Es gibt Medikamente gegen Corona, die bereits erfolgreich angewendet werden. Andere scheinen vielversprechend zu sein.

München - Schon zu Beginn der Corona-Pandemie war die Hoffnung auf ein Medikament, das gegen Corona wirkt groß. Im Frühjahr galt beispielsweise das antivirale Medikament Remdesivir als eines der ersten Mittel gegen Sars-CoV-2. Inzwischen ist der Einsatz bei schwerkranken Covid-19-Patienten umstritten. Ein Anti-Aids-Präparat stellte sich schnell als wirkungslos heraus. Ein preiswertes Kortison-Medikament feierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Durchbruch bei der Behandlung der Krankheit.

Coronavirus: Was wirkt bei Covid-19

Dexamethason (und Kortikoide)

Das Kortison-Präperat Dexamethason ist frühen Studien zufolge bei Patienten, die Sauerstoff benötigen, vielversprechend - als einziges Medikament, das nachweislich die Sterblichkeit senkt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Europäische Arzneimittelagentur befürworten daher den Einsatz. Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat sich Mitte September der Empfehlung angeschlossen. Studien zufolge könnte es möglicherweise aber nur bei den schwersten Fällen wirken.

Dexamethosan ist eine künstliche, viel wirksamere Variante des menschlichen Hormons Kortison. Seit Jahren wird es bereits gegen Rheuma und Allergien eingesetzt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass auch andere Steroide die Sterblichkeit bei hospitalisierten Patienten senken könnten.

Remdesivir

US-Studien zufolge verkürzt das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Antivirus-Medikament Remdesivir die Dauer der Krankenhausaufenthalte von Covid-19-Patienten. Auch US-Präsident Donald Trump wurde während seiner Covid-19-Erkrankung unter anderem mit Remdesivir behandelt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament als erstes Mittel offiziell zur Behandlung von Covid-19-Patienten zugelassen (22. Oktober 2020). Remdesivir soll vom US-Konzern Gilead unter dem Namen „Veklury“ vertrieben werden.

Remdesivir als Anti-Corona-Mittel ist jedoch umstritten. So kam zuletzt eine von der WHO veröffentlichte Studie an mehr als 11.000 Patienten aus 30 Ländern zu dem Schluss, dass das Mittel „keine oder nur geringe Auswirkungen“ auf die Sterblichkeit oder die Länge des Krankenhausaufenthalts von Corona-Patienten habe. Allerdings wurden die Daten noch nicht von Fachkollegen begutachtet oder in einem Fachmagazin veröffentlicht.

+ Das Medikament Remdesivir des Unternehmens „Gilead“ wird für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen in den USA zugelassen. © OLIVIER DOULIERY/AFP

Coronavirus: Was wirkt nicht

Malaria-Mittel Chloroquin und Hydroxychloroquin

Das vielleicht umstrittenste Medikament der Pandemie ist Hydroxychloroquin, das von seinen Fans als Wundermittel gefeiert wird und in US-Präsident Trump lange Zeit seinen prominentesten Fürsprecher hatte. Kritiker warnen vor schweren Nebenwirkungen bei der Behandlung von Corona-Patienten mit dem Anti-Malaria-Mittel. Im Juni kam die britische Recovery-Studie zu dem Ergebnis, dass das Medikament nichts zur Reduzierung der Corona-Sterblichkeit beitrage - ein Ergebnis, das auch von der WHO-Studie bestätigt wurde.

HIV-Medikament - Lopinavir-Ritonavir

Die sonst zur Behandlung und Vorbeugung von HIV/Aids eingesetzte Medikamentenkombination hat sich bei hospitalisierten Covid-19-Patienten als unwirksam erwiesen. Auch hier war es die Recovery-Studie, die am 29. Juni zu diesen Ergebnissen führte. Demnach reduziert die Lopinavir-Ritonavir-Kombination, die unter dem Namen Kaletra vermarktet wird, weder die Dauer des Krankenhausaufenthaltes, noch das Risiko, künstlich beatmet zu werden. Auch die Sterblichkeitsrate sinkt dadurch nicht.

Coronavirus: Was noch getestet wird

Synthetische Antikörper

Im Kampf gegen Viren wie Sars-CoV-2 entwickelt der Körper Antikörper - Proteine, die sich gegen bestimmte Krankheitserreger richten. Diese können in einem Labor synthetisch hergestellt und Patienten zur Stärkung ihrer eigenen Immunantwort verabreicht werden. Trump bekam ebenfalls diese noch experimentelle Behandlung, als er mit Covid-19 ins Krankenhaus musste.

Plasma

Plasma aus dem Blut genesener Corona-Patienten zeigte schon früh eine vielversprechende Wirkung, wenn es Covid-19-Patienten - durch einen Tropf oder per Injektion - verabreicht wurde. Einigen Studien zufolge erwies sich der Einsatz des sogenannten rekonvaleszenten Plasmas bereits bei der Behandlung des Ebola-Virus oder von Sars, das zur selben Familie wie das neue Coronavirus gehört, als wirksam. Doch sind für eine klare Aussage nach einhelliger Experten-Meinung noch weitere Vergleichsstudien notwendig - wie das derzeit etwa im Rahmen der Recovery-Studie der Fall ist.

Coronavirus: Andere Medikamente zu Covid-19-Therapie

Die Recovery-Studie untersucht derzeit auch die Wirksamkeit von Tocilizumab, eines immunsuppressiven Wirkstoffs, der, so hoffen die Forscher, übermäßige und potenziell tödliche Entzündungen in schweren Fällen verhindern könnte.

Daneben laufen weitere Studien, in denen die Eignung von Medikamenten untersucht wird, die bei anderen Krankheiten zum Einsatz kommen.

Daneben laufen weitere Studien, in denen die Eignung von Medikamenten untersucht wird, die bei anderen Krankheiten zum Einsatz kommen.