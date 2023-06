7 / 10

Elefant: Nach der Giraffe ist der Elefant das größte Tier an Land. Afrikanische Elefanten werden bis zu 4 Meter große und wiegen sage und schreibe bis zu 7,5 Tonnen. Ihre Heimat ist die Savanne in Botswana, aber auch in Kenia, Namibia, Sambia oder Südafrika gibt es afrikanische Elefanten. Sie können Wasser bis auf 10 Kilometer riechen, was in der trockenen Umgebung ein überlebenswichtiges Merkmal ist. © Imago