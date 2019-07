Zu divenhaft: Camilla gibt Meghan im Wimbledon eine Lektion in Volksnähe

Wieso sollte Meghan so sein wollen wie Camilla? Steppjacke, Reitstiefel, Mintmantel und Pantoletten, Perlenkette, Perlenohringe und Ponyaussenföhnwelle? Meghan ist so wie sie ist, und das wusste ihr Harry doch und vielleicht hat er sich auch verliebt, weil sie eben nicht so bieder wie Camilla und co ist. Immerhin war Camilla die Geliebte seines Vaters und wie dieses Verhältnis in den Medien damals ausgeschlachtet wurde, auch in Bezug auf seine leibliche Mutter war als Kind und Jugendlicher glaub ich nicht so lustig.