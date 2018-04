Mehrere Hunderttausend Euro: Mehrfamilienhaus brennt ab

Ein Feuer hat in der Nacht zum Donnerstag im schwäbischen Wasserburg am Bodensee (Landkreis Lindau) ein Wohnhaus verwüstet.

Wasserburg am Bodensee - Der Schaden betrage mehrere Hunderttausend Euro, teilte die Polizei am Morgen mit. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand in einem Wohnzimmer des Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand verursacht. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bis zum frühen Morgen im Einsatz.

dpa