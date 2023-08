„Hart wie Beton“: Mann will Wasserfontäne am Genfersee umarmen – und wird brutal in die Luft geschleudert

Von: Romina Kunze

Teilen

„Jet d’Eau“: Mit 200 Kilometer pro Stunde schießt Wasser 140 Meter hoch in den Genfer Himmel. Dass das Wahrzeichen der Stadt besser nicht berührt werden sollte, erklärt sich eigentlich von selbst. Umarmt schon gar nicht. (Symbolfoto) © P. Frischknecht/Imago

Gleich zweimal lehrte das Wahrzeichen der Stadt Genf einen Mann, dass man der Wasserfontäne „Jet d’Eau“ besser nicht zu Nahe kommen sollte.

Genf – Momente, über die man im Nachhinein denkt: „Was habe ich mir dabei denn gedacht?“, hat sicherlich jeder schon einmal gehabt. Typische Schnapsideen, wie sie im Lexikon stehen könnten und die im ersten Moment sinnvoll oder lustig erscheinen, im Endeffekt aber fürchterlich nach hinten gehen. Beispielsweise sich einem lästigen Wespennest zu entledigen, indem man den eigenen Rollokasten anzündet.

Einen Einfall aus dieser Kategorie hatte zuletzt auch ein junger Mann in der Schweiz. Sein Vorhaben, mit der berühmten Genfer Wasserfontäne „Jet d’Eau“ auf Tuchfühlung zu gehen, endete letztlich in der Notaufnahme.

Genfer Fontäne: Mann möchte Kopf auf Wasserstrahl, der „hart wie Beton“ ist, ablegen

Wie mehrere Medien berichteten, kletterte der Mann über die eigens errichtete Sicherheitsabsperrung und trat an das Wahrzeichen der Schweizer Großstadt heran. Zunächst habe er versucht, seinen Kopf auf die eingeschaltete Düse der Fontäne zu legen und sei dabei nach hinten umgeworfen worden, berichtet das französischsprachige Portal 20 Minuten. Dass das keine sonderlich gute Idee ist, zeigt ein Video, das die Wucht des Wasserstrahls verdeutlicht.

Mit 200 Kilometer pro Stunde schießt die Düse Wasser 140 Meter hoch in den Genfer Himmel; satte 500 Liter in der Sekunde. „Es ist hart wie Beton“, warnen auch die Betreiber der Fontäne auf ihrer Instagram-Seite. „Fasst ihn nicht an; es gibt einen Grund, warum es eingezäunt ist“, so der gut gemeinte Ratschlag, der bei dem kontaktfreudigen Mann in den Zwanzigern entweder auf taube Ohren stieß oder zu spät gekommen ist.

Versuch, die Genfer Fontäne zu umarmen, hat ein Nachspiel

Die Lernkurve des Mannes scheint nicht sonderlich steil: Auf seinen ersten missglückten Versuch folgte ein Zweiter, der – überraschenderweise – noch weniger von Erfolg gekrönt sein soll. Der Mann näherte sich dem Strahl erneut, versuchte dieses Mal, die Arme um ihn herum zu legen, schreibt 20 Minuten. Durch den Wasserdruck wird er mehrere Meter in die Luft geschleudert und landet schließlich im Genfer See.

Nach seiner Bergung durch die herbeigerufene Wasserpolizei kommt er in ein nahegelegenes Krankenhaus. Inwiefern er von seinem aberwitzigen Annäherungsversuch gesundheitliche Schaden genommen hat, ist nicht bekannt. Auch nicht, was genau hinter der geistigen Umnachtung steckte, ob eine Wette mit Freunden, der Versuch ein imposantes Foto oder Video zu schießen oder schlichtweg Leichtsinn seinerseits.

Die Aktion hat jedenfalls ein juristisches Nachspiel: Das Schweizer Versorgungsunternehmen SIG, Eigentümer und Betreiber des Springbrunnens, hatten laut 20 Minuten bereits angekündigt, Anzeige gegen den Mann zu erstatten. Die droht einem Bademeister aus Österreich auch, dem auf andere Weise die Sicherungen durchgebrannt sind: einen Disput mit einem Badegast beendete er, indem er ihn vom 10-Meter-Turm tritt. (rku)