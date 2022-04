Notfall am Flughafen Melbourne – Passagiere müssen aus brennendem Flieger springen

Von: Kai Hartwig

Am Flughafen Melbourne kam es zu einem Zwischenfall. © Con Chronis/dpa

Im südaustralischen Melbourne erleben Flugpassagiere eine bedrohliche Situation. Ein Flugzeug brennt plötzlich – die Reisenden retten sich per Sprung in die Tiefe.

Melbourne – Eine Flugreise ist für die Passagiere einer australischen Fluggesellschaft offenbar zum Schock-Erlebnis geworden. Wie mehrere Medien in Australien berichteten, kam es auf dem Flughafen Melbourne zu einem bedrohlichen Zwischenfall.

Demnach mussten dutzende Passagiere kurz vor dem Start einer Maschine der Regional Express (Rex) Hals über Kopf den Flieger verlassen. Den Berichten zufolge hatte ein Triebwerk des Rex-Flugzeugs Feuer gefangen. Die Insassen des Flugzeugs mussten sich danach wohl mit einem Sprung aus der Maschine in Sicherheit bringen.

Flughafen Melbourne: Triebwerk einer Maschine brennt – Passagiere springen aus Flugzeug

Nach Angaben des TV-Senders 7News wurde am Dienstagnachmittag (Ortszeit/5. April) die Feuerwehr alarmiert, nachdem aus einem Motor des Flugzeugs Rauch aufgestiegen war. Die Brandbekämpfer begaben sich umgehend zum Rollfeld und brachten die gefährliche Situation unter Kontrolle.

Insgesamt sollen sich 43 Passagiere an Bord der in Brand geratenen Maschine befunden haben. Unter ihnen brach laut Zeugenaussagen Panik aus. Das Bordpersonal habe den Passagieren gesagt, dass sie alles an Bord lassen sollen und sofort aus dem Notausgang knapp eineinhalb Meter in die Tiefe springen müssen. Zunächst waren wohl keine Hilfsmittel, wie Treppe oder Leiter, für das Verlassen des Flugzeugs vorhanden.

Flugzeug in Melbourne fängt Feuer – Passagiere überstehen Sprung aus Notausgang unverletzt

Den eineinhalb Meter tiefen Sprung überstanden die verängstigten Fluggäste aber nach offiziellen Angaben unbeschadet. Verletzt habe sich niemand, hieß es. „Sie konnten das Flugzeug sicher verlassen. Der Betrieb des Flughafens wurde nicht beeinträchtigt“, erklärte ein Sprecher des Melbourner Flughafens gegenüber 7News.

Die Rex-Maschine sollte eigentlich von der australischen Metropole in Richtung King Island vor der Küste von Tasmanien abheben. Melbourne ist vor allem für das Tennis-Grand-Slam-Turnier Australian Open bekannt. Am dortigen Flughafen hatte zu Jahresbeginn das Einreiseverbot für den nicht gegen das Coronavirus geimpften Tennis-Superstar Novak Djokovic für Schlagzeilen gesorgt. (kh)