Brutale Tod von Tyre Nichols in Memphis: Proteste gegen Polizeigewalt in den USA befürchtet

Von: Christoph Gschoßmann

Familienmitglieder und Unterstützer halten ein Foto von Tyre Nichols. © Gerald Herbert/AP/dpa

Wieder stirbt ein Schwarzer in den USA nach einem brutalen Angriff von Polizisten. Wie beim Mord an George Floyd sind Ausschreitungen zu befürchten.

Memphis / München - Ist erneut eine Welle der Gewalt wie nach dem Mord an George Floyd zu befürchten? Nach dem brutalen Tod des Schwarzen Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in der US-Stadt Memphis wächst in den USA die Angst vor gewaltsamen Protesten gegen Polizeigewalt. Fünf Polizisten wurden offiziellen Angaben zufolge nach der tödlichen Misshandlung von Nichols festgenommen und angeklagt. Sie sollen aber keine Weißen, sondern wie das Opfer Afroamerikaner sein. Eine Videoaufzeichnung der Vorgänge sollte am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlicht werden. US-Präsident Joe Biden rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Der Demokrat forderte eine rasche Untersuchung.

Polizeigewalt in den USA: Polizisten für Tod von Tyre Nichols vor Gericht

Die fünf Beamten werden verdächtigt, den 29-jährigen Nichols vor knapp drei Wochen bei einer Verkehrskontrolle zu Tode geprügelt zu haben. Zur Last gelegt wird ihnen unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping. Mord zweiten Grades ist im Bundesstaat Tennessee, in dem Memphis liegt, eine Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Kidnapping bezieht sich in diesem Fall auf das illegale Festhalten eines Menschen.

Schon seit Tagen sorgt der Tod von Tyre Nichols sorgt unter den Amerikanern für Empörung. Der 29-Jährige war am Abend des 7. Januar wegen des Vorwurfs der gefährlichen Fahrweise mit seinem Auto gestoppt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei kam es zu einer „Konfrontation“, und Nichols flüchtete zu Fuß. Als die Polizisten ihn nach einer Verfolgungsjagd stellten, soll es zu einer weiteren „Konfrontation“ gekommen sein. Weil Nichols dann über Atemschwierigkeiten geklagt habe, sei ein Rettungswagen gerufen worden.

Mutter nach Krankenhausbesuch: Polizisten haben Sohn „zu Brei geschlagen“

Zu diesem Zeitpunkt geschahen wohl die Angriffe: Der Schwarze wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und starb dort drei Tage später. Eine von der Familie in Auftrag gegebene Autopsie kam zu dem Schluss, dass Nichols massive Blutungen infolge „starker Prügel“ erlitten hatte.

Nichols Mutter RowVaughn Wells sagte dem Fernsehsender CNN unter Tränen, die Polizisten hätten ihren Sohn „zu Brei geschlagen“. Sie fragte: „Wo war die Menschlichkeit?“ Weinend beschrieb sie den Zustand ihres Sohns im Krankenhaus: „Sein Kopf war geschwollen wie eine Wassermelone. Sein Hals war durch die Schwellungen zum Bersten gespannt. Sie haben ihm das Genick gebrochen.“

Die Polizeichefin von Memphis, Cerelyn Davis, äußerte sich in einem Online-Video entsetzt über den Tod des 29-Jährigen. Das Vorgehen der Polizisten sei „abscheulich“ und „unmenschlich“ gewesen. „Das ist nicht nur ein professionelles Versagen. Das ist ein Versagen grundlegender Menschlichkeit.“

Die Welt wartet gespannt auf die Beweise: Videoaufnahmen von dem Vorfall sollten aus Gründen der Transparenz am Freitagabend gegen 18.00 Uhr (Ortszeit, 01.00 Samstag MEZ) veröffentlicht werden. Der Leiter der Ermittlungsbehörden in Tennessee, David Rausch, sagte zu den Aufnahmen, diese seien „absolut entsetzlich“. Polizeichefin Davis vermutete, dass die Bilder die Menschen „schockieren“ würden. Die Behörden befürchteten, dass es zu gewaltsamen Protesten kommen könnte.

Polizeigewalt in den USA: Video zeigt „dreiminütige, ununterbrochene Prügelattacke auf diesen jungen Mann“

Präsident Biden erklärte zu dem Fall: „Während Amerika trauert, das Justizministerium seine Ermittlungen führt und die staatlichen Behörden ihre Arbeit fortsetzen, schließe ich mich dem Aufruf von Tyres Familie an, dass die Proteste friedlich sein müssen.“ Wut sei verständlich, aber Gewalt niemals akzeptabel, fügte er hinzu.

Die genauen Umstände der mutmaßlichen Tötung von Nichols waren noch unklar. Das Video wurde zunächst nur den Angehörigen und ihren Anwälten gezeigt. „Es handelt sich um eine dreiminütige, ununterbrochene Prügelattacke auf diesen jungen Mann“, sagte Antonio Romanucci, einer der Anwälte. Die Anklage gegen die Polizisten gebe ihnen „Hoffnung, während wir weiterhin Gerechtigkeit für Tyre fordern“, sagten die Anwälte.

In den USA sorgt tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze immer wieder für Entsetzen und Empörung. Meist - wenn auch nicht bei Tyre Nichols - sind weiße Polizisten die Täter, wie im Fall des im Mai 2020 in Minneapolis bei einer Festnahme getöteten George Floyd. (cgsc mit dpa)