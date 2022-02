Merkur.de und tz.de suchen Verstärkung im Social-Media-Bereich

Von: Carolin Huber

Das Symbolfoto zeigt die wichtigen Plattformen Instagram, Facebook und WhatsApp. © Kyodo/Imago

Werde ein Teil von Merkur.de und tz.de: Wir suchen für unser Social-Media-Team Unterstützung.

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion ist das größte Netzwerk regionaler Medien in Deutschland und eine der führenden Adressen für Digitaljournalismus. Wir steuern die überregionalen Inhalte der Portale der Ippen Mediengruppe sowie weiterer Medienunternehmen. Am Standort München gehören dazu unter anderem die Portale Merkur.de und tz.de. Für unsere Social-Media-Kanäle suchen wir ab sofort einen Social-Media-Manager (m/w/d) in Vollzeit

Das sind deine Aufgaben: Du konzipierst, planst und setzt Social-Media-Postings und Content-Ideen eigenständig und in enger Abstimmung mit dem News-Team um. Du verantwortest eigenständig die strategische und operative Betreuung unserer Social-Media-Kanäle. Du entwickelst Strategien zur Steigerung der Reichweite und der Markenidentität. Du verfasst Analysen, Reports und Auswertungen und bist für die Erfolgskontrolle zuständig.

Hier kannst du dich direkt bewerben. Interesse an einer Mitarbeit in unseren Newsrooms bekommen, aber nicht der Typ für Social Media? Dann geht es hier zur Übersicht aller Stellenausschreibungen in den Redaktionen von IPPEN.MEDIA: Alle Stellenanzeigen unserer Redaktionen im Überblick.

IPPEN.MEDIA ist die Dachmarke der unternehmerischen Aktivitäten der Mediengruppe Ippen und ihrer Partner. Mehr über IPPEN.MEDIA erfährst Du hier.