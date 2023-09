Drama um Höhlenforscher in 1000 Metern Tiefe: Wettlauf gegen die Zeit

Von: Patrick Mayer, Sandra Sporer

Teilen

Ein US-Höhlenforscher erleidet bei einer Expedition in der Morca-Höhle in der Türkei eine schwere Verletzung. Die internationale Rettungsmission ist riesig.

Update vom 8. September, 18:20 Uhr: Die Bemühungen der Rettungskräfte, den amerikanischen Höhlenforscher Mark Dickey wieder an die Erdoberfläche zu bringen, gehen weiter. Selbst wenn alles glattläuft, wird die äußerst schwierige Bergung jedoch Tage dauern. So lange heißt es für die Familie des Amerikaners bangen.

„Mark ist stark“, bekräftigten seine Eltern, Andrew and Deborah Ann Dickey, in einem Statement an den Nachrichtensender NBC. Er brauche jedoch die Hilfe der anwesenden Rettungskräfte sowie der Ärzte, „um eine äußerst beängstigende Situation zum Positiven zu wenden“. Wie Sky News berichtet, ist auch die Verlobte des Höhlenforschers vor Ort. Sie teilt Dickeys Leidenschaft für die Höhlenforschung und war Teil des Expeditionsteams.

Die Rettungskräfte in der Türkei haben die Morca-Höhle in sieben Abschnitte aufgeteilt. Für jeden Abschnitt ist ein Team von Höhlenrettern zuständig. © European Cave Rescue Association

Laut Informationen der European Cave Rescue Association (ECRA) wurde das Innere des Höhlensystems in sieben Abschnitte aufgeteilt, für die jeweils ein eigenes Team zuständig ist. Zwischen den einzelnen Abschnitten befindet sich jeweils ein Biwak-Camp, in dem sich Dickey und die Rettungskräfte ausruhen können.

Das ist die Aufteilung der Rettungsteams innerhalb der Höhle:

Von 0 bis -180 Meter: Türkisches Höhlenrettungsteam

Von -180 bis -360 Meter: Ungarisches Höhlenrettungsteam

Von -360 bis -500 Meter: Polnisches Höhlenrettungsteam

Von -500 bis -680 Meter: Italiensiches Höhlenrettungsteam

Von -680 bis -715 Meter: Italienisches Höhlenrettungsteam

Von -715 bis -900 Meter: Kroatisches Höhlenrettungsteam

Von -900 bis -1040 Meter: Bulgarisches Höhlenrettungsteam

Quelle: European Cave Rescue Association (ECRA)

Rettungsaktion in der Morca-Höhle: Evakuierung des verletzten US-Höhlenforschers hat begonnen

Update vom 8. September, 12:47 Uhr: Nun kann der beschwerliche Weg zurück zur Oberfläche für Mark Dickey und seine Retter losgehen. Die Ärzte hätten den Amerikaner erfolgreich behandelt, berichtet Cenk Yildiz, ein regionaler Beamter der türkischen Katastrophenschutzbehörde, der Nachrichtenagentur IHA. „Wir sind jetzt in der Lage, ihn zu evakuieren“, so Yildiz weiter. Auch er geht von einer Dauer der Rettungsaktion von vier Tagen aus. Denn schon ein gesunder Mensch brauche 16 Stunden für den Aufstieg.

Dieses Standbild aus einem Video zeigt den schwerverletzten Höhlenforscher Mark Dickey in der türkischen Morca-Höhle. Inzwischen ist sein Zustand stabil genug, dass er und seine Retter den Weg zurück an die Oberfläche antreten können. © Turkish Government Directorate of Communications/AP/dpa

Rettung des amerikanischen Höhlenforschers könnte bis zu 8 Tage dauern

Update vom 8. September, 10:37 Uhr: Der Zustand des amerikanischen Höhlenforschers Mark Dickey ist momentan stabil. Das geht aus einer Meldung der European Cave Rescue Association (ECRA) hervor. Momentan seien die technischen Teams damit beschäftigt, die Höhle für den Transport von Dickey vorzubereiten. Sobald die Ärzte ihre Zustimmung geben, soll der Transport beginnen, so die ECRA weiter.

Aber trotz der 150 Retter vor Ort, wird der Weg zurück alles andere als leicht. Carl Heitmeyer, ein Höhlenretter und Freund von Dickey, rechnet damit, dass sich die Bergung bis zu einer Woche hinziehen könnte. „Ich erwarte Mark erst in vier bis acht Tagen an der Oberfläche“, sagte Heitmeyer im Gespräch mit dem Sender NBC.

Amerikanischer Höhlenforscher bekommt Magenblutung in 1.000 Meter tiefer Höhle in der Türkei

Erstmeldung vom 8. September: Mersin – Es ist eine spektakuläre Rettungsmission: Im Süden der Türkei läuft derzeit unter Hochdruck die waghalsige Bergung eines schwer erkrankten Höhlenforschers aus den USA, wie der Nachrichtensender NBC zuvor berichtet hatte.

Der amerikanische Höhlenforscher Mark Dickey. (Archivfoto) © Screenshot Facebook@cyons

Morca-Höhle in der Türkei: Schwer verletzter US-Höhlenforscher muss gerettet werden

Demnach versuchte am Mittwoch und Donnerstag (6. und 7. September) ein internationales Rettunrteam, den 40-jährigen US-Amerikaner Mark Dickey aus der extrem tiefen Morca-Doline im Süden des riesigen Landes zu holen. Dickey soll Berichten zufolge bei einer Expedition eine Magenblutung erlitten haben. Seine Rettung ist ein extrem schwieriges Unterfangen.

Die Morca-Doline ist mit einer Tiefe von 1276 Metern die dritttiefste Höhle in der Türkei überhaupt – samt Felsvorsprüngen und anderer Unwägbarkeiten. Stand Donnerstagnachmittag (17 Uhr) konnte noch keine endgültige Entwarnung zum amerikanischen Höhlenforscher, der aus Croton-on-Hudson bei New York stammt, vermeldet werden.

Die Höhle befindet sich im sehr weitläufigen Hinterland der Türkischen Riviera innerhalb des Taşeli-Plateaus, einer stark verkarsteten Hochflächenlandschaft hinter der Südküste zwischen den Großstädten Alanya (rund 360.000 Einwohner) im Westen und Mersin (rund 1,05 Millionen Einwohner) im Osten.

Rettung von US-Höhlenforscher in der Türkei: Helfer aus Bulgarien, Italien, Kroatien und Ungarn beteiligt

Immerhin: Die Retter sind wohl bereits zu Dickey gelangt. Wie der US-Sender NBC berichtet, kann er mit Hilfe anderer Leute gehen. Die Blutungen hätten zudem inzwischen aufgehört, sein Zustand sei stabil, heißt es in dem Bericht. Allerdings gebe es vor Ort noch keine Trage, um den verletzten Mann sicher aus der Höhle zu bekommen. Der türkische Höhlenforschungsverband teilte mit: „Die Operation ist logistisch und technisch eine der größten Höhlenrettungen der Welt, an der 150 Retter beteiligt sind.“

Konkret soll es sich neben türkischen Rettern um Forscher aus Bulgarien, Italien, Kroatien und Ungarn handeln, die an seiner Sicherung arbeiten. Das Taşeli-Plateaus ist immer wieder Anlaufpunkt für Expeditionen. Es bildet einen durchgehenden Karstgürtel zwischen dem Mittelmeer sowie dem zentralanatolischen Plateau und gilt mit seiner Hügellandschaft als größtes Karstgebiet der Türkei. Typisch und für Forscher interessant sind etwa Kalksteine aus der Jura-Kreidezeit.

Mark Dickey: Höhlenforscher aus den USA ist selbst ein Höhlenretter

Laut seines Facebook-Accounts ist Dickey selbst Höhlenretter und Ausbilder bei der National Cave Rescue Commission (NCRC) sowie Teil der medizinischen Kommission bei der European Cave Rescue Association (ECRA). Sein eigenes Fachwissen dürfte seiner Rettung letztlich zuträglich sein. (pm)