Messer-Angriff im Fitness-Studio: Täter stechen offenbar wahllos auf Gäste ein - vier Verletzte

Von: Kilian Bäuml

In einem Fitnessstudio haben offenbar mehrere Angreifer die Gäste des Studios mit Messern attackiert. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

In einem Fitnessstudio haben offenbar mehrere Angreifer die Gäste des Studios mit Messern attackiert. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Duisburg – Angreifer haben in einem Fitness-Studio mehrere Personen mit Messern angegriffen. Mindestens vier Personen wurden dabei verletzt. Augenzeugen sprachen gegenüber der Bild-Zeitung von großen Messern, vielleicht sogar Macheten als Tatwaffen. Zwei der Opfer schweben derzeit möglicherweise in Lebensgefahr. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sich die Tat in einer Umkleidekabine der Fitness-Kette John Reed angespielt haben. Aktuell sind mehrere Notärzte und ein Rettungswagen im Einsatz.

Die Täter sollen sich auf der Flucht Richtung Innenstadt befinden, die Hintergrunde der Tat sind völlig unklar. Eine Spezialeinheit der Polizei befindet sich im Einsatz und fahndet mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach den Tätern. Laut Zeugen soll sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz sein. Ein Sprecher der Polizei sagte zur Bild-Zeitung: „Wir bitten die Bevölkerung darum, den betroffenen Bereich in der Altstadt zu meiden.“