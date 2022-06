Messer-Attacke in Hochschule in Hamm-Lippstadt: Studenten überwältigen Täter - Mehrere Verletzte

Bei einer Messer-Attacke in der Hochschule Hamm-Lippstadt verletzte ein 34-jähriger Einzeltäter vier Menschen. Die Polizei prüft einen Amok-Verdacht - indes schwebt eine Person in akuter Lebensgefahr.

Update vom 10. Juni, 22.12 Uhr: Im Fall des Messerangriffs an der Hochschule Hamm-Lippstadt gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters. Der 34-Jährige soll deshalb am Samstag von einem Psychiater untersucht werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder auf Mittäter.

Bei dem Angriff am Freitagnachmittag wurden vier Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Eines der Opfer, eine Frau, sei notoperiert worden und schwebe in akuter Lebensgefahr, sagte der Staatsanwalt.

Messer-Attacke in Hochschule Hamm-Lippstadt: Polizei prüft Amok-Verdacht

Update vom 10. Juni, 19.33 Uhr: Die Polizei prüft nach Angaben des Polizeipräsidenten Thomas Kubera derzeit den Verdacht, dass es sich bei der Messer-Attacke an der Hochschule Hamm-Lippstadt um eine Amok-Tat handeln könnte. Das berichtet der Westfälische Anzeiger (wa.de) am Freitag. In einem solchen Fall sei es normal zu überprüfen, ob es weitere Tatverdächtige gebe. Entsprechend durchsuchten Einsatzkräfte aus ganz Nordrhein-Westfalen die Hochschule.

Man gehe allerdings nicht davon aus, dass auf dem Campus noch eine Gefahr bestehe, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem 34-jährigen Angreifer soll es sich wa.de zufolge um einen Einzeltäter handeln, der selbst Student an der Hochschule ist und offenbar aus Hamm stammt.

Messer-Attacke Hamm-Lippstadt: Zwei Schwerverletzte unter den Opfern

Update vom 10. Juni, 18.31 Uhr: Bei der Messer-Attacke an der Hochschule im nordrhein-westfälischen Hamm gibt es zwei Schwerverletzte, wie jetzt bekannt wurde. Angaben des Westfälischen Anzeigers zufolge handelt es sich bei den insgesamt vier Verletzten um drei Frauen und einen Mann, darunter zwei Personen mit schweren Verletzungen. Bei einem Opfer seien die Verletzungen so gravierend, dass es mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag.

Messer-Attacke Hamm-Lippstadt: Studenten überwältigen Täter und halten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest

Update vom 10. Juni, 17.59 Uhr: Der Täter, der in der Hochschule Hamm-Lippstadt vier Menschen durch Messerstiche verletzt hat, ist in einem Hörsaal von Studenten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Bei dem Mann handele es sich um einen 34-Jährigen, bestätigte nun auch ein Polizeisprecher. Ob er selbst Student an der Hochschule ist oder war, sei noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann gegen 15.30 Uhr in das Gebäude der Hochschule gegangen und habe auf den Fluren Menschen angegriffen. Dann habe er einen größeren Hörsaal angesteuert. Dort sei er überwältigt worden.

Messer-Attacke Hamm-Lippstadt: HSHL-Kanzlerin über Vorfall erschüttert

Update vom 10. Juni, 17.45 Uhr: Der Campusbereich der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) ist aktuell abgesperrt, ebenso wie die Marker Allee, die an der HSHL vorbeiführt. Die Mensa soll jedoch geöffnet worden sein, „um die Studenten bestmöglich aufzufangen“, wie die HSHL-Kanzlerin Sandra Schlösser gegenüber dem Westfälischen Anzeiger mitteilte. Seelsorger seien vor Ort, um die Studierenden zu betreuen. „Man ist erschüttert. In 15 Jahren Hochschultätigkeit habe sie sowas noch nicht erlebt“, so Schlösser weiter.

Ein Luftbild der Hochschule Hamm-Lippstadt im Stadtteil Mitte in Hamm in Nordrhein-Westfalen (Archivbild). © Hans Blossey/ Imago

Messer-Attacke Hamm-Lippstadt: 34-jähriger Einzeltäter verletzt mindestens vier Menschen

Erstmeldung: Hamm-Lippstadt - An der Hochschule von Hamm-Lippstadt (HSHL) sollen mindestens vier Menschen durch Messerstiche verletzt worden sein, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Über die Schwere der Verletzungen bei den vier Opfern konnte der Sprecher keine Angaben machen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich nach Angaben unseres Netzwerkportals, des Westfälischen Anzeigers (wa.de) um einen 34-Jährigen handeln.

Die Polizei Hamm berichtete auf Twitter von einem größeren Einsatz im Areal der Hochschule. Die Beamten bestätigten zudem, dass der Täter bereits unter Kontrolle gebracht worden sei. Der Angreifer sei laut Informationen von wa.de von Studenten festgehalten und somit gestoppt worden. Die erste Meldung von der Messer-Attacke in Hamm-Lippstadt soll gegen halb vier Uhr am Freitagnachmittag eingegangen sein, wie der Westfälische Anzeiger mitteilte. Gegen 17 Uhr trafen Beamte des Sondereinsatzkommandos SEK an der Hochschule ein.

„Wir sind mit starken Polizeikräften vor Ort und bitten Sie, diesen Bereich zu meiden“, so die Polizei Hamm weiter. Die Details und Hintergründe zur Tat waren zunächst noch unklar.

Messer-Attacke in Hamm-Lippstadt: Augenzeuge berichtet von Angriff im Hörsaal

Großer Auflauf vor der Hochschule in Hamm am Freitagnachmittag. © Andreas Rother

Ein Augenzeuge sagte dem Nachrichtenportal nw.de, dass es einen Angriff in einem Hörsaal der Hochschule Hamm-Lippstadt gegeben haben soll. Demnach sei eine Dozentin der Hochschule offenbar von einem männlichen Angreifer in die Brust gestochen worden. Das Opfer sei lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber abtransportiert worden. Der Täter soll den Angaben des Augenzeugen zufolge ein ehemaliger Student der Hochschule sein. Die Angaben konnten zunächst nicht bestätigt werden. Die Polizei machte zum Täter oder Tathergang bislang keine Angaben.