Messerattacke auf Schüler in China - Angreifer tötet sieben Kinder

In China sind Schüler Opfer von einer Messerattacke geworden. Sieben Kinder sind bei dem Angriff ums Leben gekommen, viele wurden verletzt.

Mizhi - Bei einer Messerattacke an einer chinesischen Mittelschule sollen sieben Schüler ums Leben gekommen sein. Zwölf weitere seien in der Stadt Mizhi in der nördlichen Provinz Shaanxi verletzt worden, wie die staatliche „Volkszeitung“ am Freitag unter Berufung auf lokale Behörden berichtete. Der Täter habe die Schüler am Abend nach dem Unterricht angegriffen.

Wie Huashang Daily berichtet, hat sich die Tat am Freitag um 18:10 (Ortszeit) ereignet. Augenzeugen sollen gesehen haben, wie der Angreifer auf die Schulkinder wartete und dann auf sie zu stürmte. Die Opfer sollen hauptsächlich Mädchen gewesen sein, denn die Jungen konnten „schneller rennen“. Der Täter sei in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Die Hintergründe der Tat bleiben unklar.

In China kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. 2016 hatte ein Mann in einer Schule mehrere Kinder mit einem Messer angegriffen und zehn von ihnen verletzt, anschließend nahm er sich das Leben.

2014 erstach ein Mann in einer Schule, die seine Tochter nicht aufnehmen wollte, drei Kinder und einen Lehrer. Ein Jahr zuvor tötete ein Mann vor einer Schule in Shanghai zwei Verwandte und elf andere Menschen, darunter sechs Kinder.

afp/dpa/fm

