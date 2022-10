Angriff auf Supermarkt-Parkplatz – Jugendlicher mit Messer niedergestochen

Von: Ines Baur

Ein junger Mann wurde in Berlin bei einer Messerattacke schwer verletzt (Symbolbild). © Frank Sorge / imago

Die Polizei fand in der Nacht einen schwer verletzten jungen Mann auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Friedrichsfelde. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Berlin - Im Berliner Stadtteil Friedrichsfelde verletzte ein bisher unbekannter Täter einen jungen Mann schwer mit einem Messer. Der Angriff ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Volkradstraße. Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Berlin sagte gegenüber t-online, dass der Mann mit einer Stichwunde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden sei. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Am Tatort selbst musste der junge Mann offenbar reanimiert werden, so der Sprecher weiter.

Messerangriff auf Supermarktparkplatz - Opfer in Hinterhalt gelockt?

Angaben zum Alter des Opfers und Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter lagen dem Sprecher gegenwärtig nicht vor. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, soll es sich bei dem Opfer um einen jungen Mann handeln, so t-online. Der junge Mann sei auf dem Supermarktplatz in der Volkradstraße zuvor in einen Hinterhalt gelockt worden. Dann hätte der Täter ihn mit dem Messer attackiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen zu dem Vorfall geben.

